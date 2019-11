Uisp e Comune assieme per aiutare le pazienti oncologiche

GROSSETO – Un piccolo ma prezioso contributo alla società Uisp (Unione italiana sport per tutti – comitato territoriale di Grosseto) per sostenere un corso di ginnastica per pazienti oncologiche, progetto ormai consolidato sul territorio e di grande utilità anche grazie alla collaborazione con l’Azienda sanitaria Toscana Sud Est.

“Quattrocento euro andranno all’associazione Uisp per un’iniziativa di grande utilità per le donne che purtroppo si sono trovate e si trovano a combattere con la malattia e hanno dovuto subire interventi di mastectomia – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Mirella Milli -: andiamo così a valorizzare un intervento che, proprio grazie alla collaborazione tra associazioni e Istituzioni, è un’opportunità di sostegno concreto alla collettività. A confermare l’utilità del progetto ci sono anche i grandi risultati ottenuti in passato, con benefici per chi ha frequentato il corso di ginnastica”.