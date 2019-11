Tre volte letali i Giovanissimi del Grifone: Giovanile Amiata battuta in rimonta

GROSSETO – Partita non facile per le condizioni del campo. Dopo una prima fase di studio la gara entra nel vivo con il rigore di Bodron, al 20’, che porta in vantaggio gli ospiti. Alla fine del primo tempo ci pensa Benetello a rimettere in piedi la partita pareggiando per il Grosseto. Nella ripresa i gol di Tenci, al 47’, e di Presicci, al 55’, mettono al sicuro il risultato confermando la squadra di mister Pieri al primo posto in classifica.

US GROSSETO: Laudicino, Fralassi, Turbanti, Zarone, Passalacqua, Bertoni, Presicci, Affabile, Benetello, Solari, Tenci. A disposizione: Bianchi, Bardi, Caoduro, Gamberi, Arrigucci, Cerboni, Veglianti. All. Pieri.

GIOVANILE AMIATA: Pulcini, Pecci, Verdi, Fazzi, Magnani, Rossi, Mazzini, Pilia, Bodron, Franci, Gori. A disposizione: Machetti, Bindi, G. Verdi, Shakiri. All. Stolzi.

RETI: 20’ Bodron, 34’ Benetello, 47’ Tenci, 55’ Presicci.