Torna la Colletta alimentare: la Caritas ci aiuterà le famiglie bisognose

ORBETELLO – Come ogni anno, da oltre venti anni, il 30 novembre ritorna la Giornata nazionale della Colletta alimentare; si tratta di un appuntamento fisso che permette alle varie parrocchie della diocesi di Orbetello di distribuire derrate alimentari alle persone e alle famiglie indigenti.

«Le richieste aumentano – afferma Angelo Landini – e, nonostante l’impegno di tanti volontari e la disponibilità di numerose persone ad offrire ogni anno una piccola spesa per la raccolta, non si riesce a garantire una costante distribuzione. Quest’anno poi gli aiuti europei sono stati molto inferiori agli anni passati, per cui tutte le varie parrocchie si sono trovate in difficoltà».

«È pertanto necessario raccogliere più derrate alimentari possibili in questa giornata, in modo da garantire almeno quattro o cinque mesi di distribuzione; perciò invitiamo tutte le persone sensibili a questo problema a recarsi, sabato30 novembre, ai supermercati Simply e Coop di Albinia, di Pitigliano e di Manciano; Coop di Orbetello e Scansano; Simply del Campone di Porto Santo Stefano; Emi di Borgo Carige e Simply di Capalbio. Qui troveranno alle entrate dei volontari che consegneranno una o più buste da riportare con generi alimentari non deperibili da donare alla nostra diocesi la quale, attraverso il centro di distribuzione situato nei locali della chiesa della Trinità al Pozzarello, provvederà a ridistribuirli alle varie Caritas parrocchiali».