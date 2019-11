Spettacolare pareggio in Coppa per l’Alice Cp, Siena fermato fra le mura amiche

GROSSETO – Finisce 4-4 tra Alice Circolo Pattinatori Grosseto e Siena la sfida giocata in via Mercurio valevole per la Coppa Italia. Un grande risultato per i giovanissimi di Brizzi che fermano i veterani guidati da Michele Achilli, ormai fuori dai giochi per le finali della manifestazione. Grande la partita dei biancorossi che fin dall’inizio imprimono un ritmo forsennato alla gara. Dopo qualche errore di troppo sotto porta i biancorossi passano in vantaggio: è Bardini a incunearsi in area avversaria e a beffare Mariotti. Il pareggio lo firma Paglicci con un grande gol al volo su assist di Achilli. E’ lo stesso Achilli a segnare il vantaggio ma Bianchi, con una bordata da fuori griffa il pareggio.

E’ ancora Bardini a infiammare il finale: il giovane fa secco Mariotti in un bel testa a testa ma poi si becca un blu contestato. Achilli questa volta non sbaglia e segna con un missile il pareggio. E’ lo stesso capitano-allenatore, sul decimo fallo di squadra del Grosseto (anche questo molto dubbio) che beffa Bruni con un’altra bordata. Ma l’Alice Grosseto, con una bella conclusione di De Virgilio, ristabilisce la parità a un minuto dalla sirena. Non è finita: De Virgilio si procura un rigore a 10″ dalla fine ma il portiere Mariotti gli respinge la conclusione. Finisce 4-4 tra gli applausi (foto di Mimmo Casaburi).

ALICE GROSSETO: Bruni (Camisoli); Angeli, Burroni, Bardini, Angeloni, De Virgilio, Rosati, Alfieri, Bianchi. All. Brizzi.

SIENA: Mariotti (Sassetti); Lorenzini, Achilli, Tiezzi, Paglicci, Lazzeri, Borracelli, Nerozzi, Bigliazzi. All. Achilli.

Arbitro: Moretti.

Marcatori: 9′ Bardini, 11′ Paglicci, 5′ st Achilli, 6′ Bianchi, 19′ st Bardini, 22′ st Achilli, 23′ st Achilli, 24′ st De Virgilio.