Solari Grosseto Handball ancora vittoriosa contro la Medicea, alti e bassi per gli Under

GROSSETO – Ferma la Coppa Toscana femminile, sono state la serie B maschile, gli Under 19M e le Under 17F a scendere in campo per il Grosseto Handball. Successo per la squadra senior maschile, guidata da Stefano Chirone, che supera 28 a 25 la Medicea Handball, in un palasport gremito di appassionati sostenitori.



Partita tutt’altro che facile, i grossetani partiti bene si trovano subito a dover rincorrere l’avversario. Sotto di quattro riescono comunque a ridurre il divario e a chiudere il primo tempo col minimo svantaggio 12-13. Il secondo tempo stessa musica. Si vede qualcosa di diverso ma sono troppi gli errori in attacco. A metà secondo tempo i biancorossi trovano più concentrazione, acciuffano il pareggio e si portano avanti fino al termine della partita. La mancanza di allenamento, complice l’inutilizzo del palasport per allagamento, ha sicuramente inciso. Una vittoria sofferta ma utile alla classifica. I grossetani sono quarti in classifica e con una partita in meno, dietro Pallamano Follonica, Olimpic Massa Marittima e Petrarca Arezzo.



A segno grazie anche al grande contributo dei compagni il mattatore dell’incontro Francesco Pio Del Giudice con 15 reti per un totale di 60 realizzate sinora in quattro partite. In evidenza ancora Sbardellati, De Florio, Kellner, Sclano e Nunziatini, tutti a segno, che hanno consentito l’ennesimo successo di questo giovane team. Fra i pali un solido Baricci chiude la porta nel momento determinante per la rimonta grossetana.

Perde invece sul campo del Pontassieve l’Under 19 maschile, superata 36 a 29. Vittoria sfuggita di mano solo nell’ultimo quarto di partita.

Braccia alzate invece per l’Under 17 femminile sul campo della Poggibonsese: 35 a 29 il risultato finale, in una partita mai in discussione per le grossetane.