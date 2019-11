“Social Media: opportunità o arma di distrazione di massa?”. A Gavorrano arriva Edoardo Fiacchi

GAVORRANO – Edoardo Fiacchi, instagrammer, youtuber e collaboratore di Comix, una delle agende scolastiche più note e diffuse in Italia, incontrerà i partecipanti del progetto “Immagini e Parole”, promosso dalla commissione pari opportunità del Comune di Gavorrano in collaborazione con l’associazione culturale Officina Hermes.

L’incontro pubblico dal titolo “Social Media: opportunità o arma di distrazione di massa?” è in programma per venerdì 29 novembre a partire dalle ore 17:30 alla Sala Auser di Bagno di Gavorrano.

Assai noto alle nuove generazioni per i suoi post e i suoi video dal taglio ironico e comico sul suo profilo Instagram e sul canale YouTube, Fiacchi parlerà di social media e dell’uso che di essi si può fare, da mezzo di comunicazione, diffusione e condivisione di contenuti, a vera e propria “arma di distrazione di massa”, ovvero di strumento di controllo sociale e di manipolazione.

«L’incontro è destinato principalmente ai partecipanti del progetto – afferma Linda Bartalini, responsabile dell’evento –, ma assieme all’assessore Stefania Ulivieri abbiamo pensato di estendere la partecipazione anche all’esterno, a chiunque possa esserne interessato per motivi di studio, di lavoro o di interesse personale, perché i social media, bene o male, fanno ormai parte delle vite di noi tutti e ci influenzano fortemente a tutti i livelli di rapporto con la realtà che ci circonda, anche laddove i meccanismi di condizionamento che essi utilizzano non sono così evidenti. Per questo pensiamo che sia importante parlarne il più possibile».

L’ingresso all’iniziativa è libero, ma è fortemente consigliata la prenotazione al numero 333 8046818.