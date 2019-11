Ospedale di Orbetello. Marras replica alla Lega: «Già bandito il concorso per chirurghi»

ORBETELLO – “L’Azienda sanitaria Toscana Sud-est ha già bandito il concorso per 14 chirurghi e la priorità, indubbiamente, è Orbetello. I due chirurghi a cui fa riferimento la nota della Lega, hanno scelto di andarsene dall’ospedale della laguna perché attratti dai guadagni nel privato in un’altra Regione. Noi siamo convintamente per la sanità pubblica, continueremo a difenderla e lavorare per mantenere alti gli standard del nostro sistema sanitario, migliorandolo dove necessario, e in questo i numeri ci danno ragione: nel 2019, ancora una volta, la sanità toscana è la seconda migliore d’Italia, grazie alla qualità professionale di medici, infermieri e operatori che l’hanno scelta e lavorano ogni giorno per dare il meglio. Il modello toscano di sanità è un esempio”.

Così Leonardo Marras, capogruppo PD Regione Toscana, replicando alla nota del referente della Lega della Costa d’Argento. “Chiederò di tornare a far visita agli operatori dell’Ospedale di Orbetello per fare il punto dopo l’incontro di pochi mesi fa – prosegue –. Ascoltare, rispondere alle criticità e risolvere i problemi, a noi piace fare così, agendo concretamente. La Lega, invece, sembra non avere un’idea: vogliono privatizzare la sanità toscana? O difendono il modello pubblico?”