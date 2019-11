GROSSETO – Torna la nostra rubrica Maremma com’era, con le vecchie foto inviate dai lettori. La foto di oggi ci è stata inviata da Marcello Celletti per ricordare «una consuetudine dei Grossetani per i quali uno dei luoghi per le “scampagnate” erano le rive dell’Ombrone o la “Steccaia”. Queste foto risalgono all’immediato dopoguerra. Le immagini ci parlano di allegre compagnie, momenti di aggregazione, signore e bambini, una merenda all’aria aperta (allora non si chiamava pic nic) e gli uomini con chitarre, una fisarmonica, e mio padre, Vannino Celletti, con il violino. Volti sorridenti e un modo semplice di incontrarsi».

