L’almanacco del Giunco: il 25 novembre Einstein formula le equazioni di campo e non solo…

GROSSETO – Lunedì 25 novembre, Santa Caterina d’Alessandria vergine martire, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e Giorno di Fichte, Schelling ed Hegel, il sole sorge alle 7.23 e tramonta alle 16.40. Accadeva oggi:

1034 – Muore Malcolm II di Scozia. Duncan I di Scozia, figlio della sua secondogenita, eredita il trono invece di Macbeth, figlio della sua primogenita

1120 – Affondamento della Nave Bianca nella Manica. William Adelin, figlio di Enrico I d’Inghilterra, affoga

1177 – Baldovino IV di Gerusalemme e Rinaldo di Châtillon sconfiggono Saladino nella battaglia di Montgisard

1343 – La città di Napoli venne colpita da un terremoto e conseguente tsunami descritti nelle Epistulae Familiares V da Francesco Petrarca che era alla corte di Giovanna I di Napoli

1491 – Inizia l’Assedio di Granada, ultima roccaforte moresca in Spagna

1542 – Battaglia di Solway Moss. Un esercito inglese invade la Scozia e sconfigge l’esercito scozzese

1667 – Un forte terremoto con epicentro a Shemakha, in Caucasia, provoca la morte di 80.000 persone

1758 – Guerra franco-indiana: Forze britanniche catturano Fort Duquesne ai francesi

1766 – Il Papa Clemente XIII pubblica la Lettera Enciclica Christianae Reipublicae sulla pericolosità, per la fede e la morale, della diffusione dei libri eterodossi

1783 – Guerra d’indipendenza americana: le ultime truppe britanniche lasciano New York, tre mesi dopo la firma del Trattato di Parigi

1863 – Guerra di secessione americana: Battaglia di Missionary Ridge – A Missionary Ridge, nel Tennessee, le forze unioniste guidate dal generale Ulysses S. Grant spezzano l’assedio di Chattanooga mettendo in fuga le truppe confederate del generale Braxton Bragg

1876 – Guerre indiane: in rappresaglia per la drammatica sconfitta americana nella battaglia del Little Bighorn, truppe dell’Esercito statunitense saccheggiano un villaggio Cheyenne alla foce del fiume Powder

1905 – Il principe danese Carlo giunge in Norvegia e diviene re Haakon VII di Norvegia

1913 – Panama firma il trattato di Buenos Aires sul copyright

1914 – Viene inaugurata la linea ferroviaria Soncino – Soresina, secondo nucleo della Ferrovia Cremona-Iseo

1915 – Albert Einstein annota sul suo taccuino {\displaystyle R_{\mu

u }-{\frac {1}{2}}g_{\mu

u }R=-8\pi GT_{\mu

u }}{\displaystyle R_{\mu

u }-{\frac {1}{2}}g_{\mu

u }R=-8\pi GT_{\mu

u }}: è la formula che racchiude il destino ultimo dell’universo, le famose equazioni di campo

1936 – A Berlino, la Germania nazista e il Giappone firmano il Patto anticomintern, accordandosi per dei consulti su quali misure adottare per salvaguardare i loro interessi comuni in caso di attacco non provocato da parte dell’Unione Sovietica contro una delle due nazioni

1940 – Picchio Picchiarello (Woody Woodpecker) fa il suo esordio nel cartone animato “Knock Knock”

1944 – Seconda guerra mondiale: un missile V2 tedesco colpisce un grande magazzino Woolworth’s a Deptford, uccidendo 160 persone

1947

– Paura rossa: gli Hollywood 10 vengono messi sulla “lista nera” degli studios di Hollywood

– La Nuova Zelanda ratifica lo Statuto di Westminster e diventa così indipendente dal controllo legislativo del Regno Unito

1951 – A Mobile (Alabama), U.S.A., Herb Thomas vince l’ultima gara del campionato NASCAR “Grand National Series” e diventa così campione della Serie

1952 – L’opera teatrale di Agatha Christie Trappola per topi debutta all’Ambassadors Theatre di Londra (al 2003 è l’opera teatrale andata in scena in continuazione per il maggior numero di anni nella storia)

1958 – Il Sudan francese ottiene l’autonomia come membro autogovernantesi della Comunità francese

1960 – Le sorelle Mirabal, attiviste politiche dominicane, vengono assassinate per ordine di Rafael Leónidas Trujillo

1963 – Assassinio di John F. Kennedy: John F. Kennedy viene sepolto nel cimitero nazionale di Arlington

1970 – In Giappone, il famoso scrittore Yukio Mishima commette un suicidio rituale dopo aver fallito nel portare l’opinione pubblica verso il suo credo politico estremista

1973 – Il presidente greco Geōrgios Papadopoulos viene estromesso da un colpo di Stato militare guidato dal tenente generale Phaedon Gizikis

1975

– Paracadutisti di estrema sinistra tentano senza successo un colpo di Stato in Portogallo

– Il Suriname ottiene l’indipendenza dai Paesi Bassi

1976 – Ultima esibizione pubblica del gruppo rock The Band; Martin Scorsese filma il tutto per il film L’ultimo valzer

1980 – Sugar Ray Leonard riconquista il titolo mondiale WBC dei pesi welter contro Roberto Durán

1984 – 36 dei più noti musicisti pop britannici e irlandesi si riuniscono in uno studio di Notting Hill come Band Aid per registrare la canzone “Do They Know It’s Christmas?”, allo scopo di raccogliere denaro contro per alleviare la carestia in Etiopia

1986 – Scandalo Iran-Contras: il procuratore generale statunitense Edwin Meese annuncia che i profitti della vendita segreta di armi all’Iran furono illegalmente dirottati ai ribelli anti-comunisti Contras del Nicaragua. Inoltre, Fawn Hall viene accusato di aver contrabbandato documenti confidenziali dall’ufficio del suo datore di lavoro, Oliver North

1990 – Caduta dell’elicottero dell’Agip con a bordo tredici lavoratori, tutti deceduti nello schianto del velivolo in mare, al largo della costa di Marina di Ravenna

1992 – L’Assemblea Federale della Cecoslovacchia vota per dividere la nazione in Repubblica Ceca e Slovacchia a partire dall’1 gennaio 1993

1994 – Akio Morita, fondatore della Sony annuncia che si ritirerà dalla carica di CEO della compagnia in difficoltà

1999 – Le Nazioni Unite istituiscono la Giornata mondiale contro la violenza contro le donne

2002

– Il Presidente statunitense George W. Bush converte in legge l’Homeland Security Act

– Presunto tentativo di assassinio del presidente turcmeno Saparmyrat Nyýazow

