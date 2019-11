La Pallavolo Grosseto si ripete nel match di ritorno, 3-0 a spese del Donoratico

GROSSETO – Ancora un successo per la Pallavolo Grosseto 1978 sul Volley Donoratico, nella prima di ritorno del Campionato di Terza divisione, girone A. Le grossetane sono riuscite a confermare il risultato dell’andata che le aveva viste imporsi per 3 set a 0.

Stavolta, a differenza della prima gara, il Donoratico ha venduta cara la pelle specialmente nel secondo e terzo set dove i parziali di 27/25 e 25/23 la dicono lunga sul tenore degli scambi in campo. La Pallavolo Grosseto è scesa in campo con Giovannini in regia Corridori opposta, Cappuccini e Cassi di banda, Cipriani e Rossi centrali, Ricci libero. Nel corso della gara sono scese in campo anche Ciri, Caldarelli e Xu. Il team del tecnico Rossi mantiene saldamente la testa della classifica a punteggio pieno con 15 davanti al Cecina a 12 e con nessun set perso.

Prossimo turno a Follonica mercoledì prossimo alle ore 19.30. Le convocate: Camilla Cassi, Jessica Rossi, Fedrica Cipriani, Viola Corridori, Giorgia Cappuccini, Sabrina Cardarelli, Eleonora Giovannini, Elena Ricci, Sara Gigi, Sallyr Xu, Chiara Bardini, Chiara Ciri. All. Rossi, dir. acc. Angeli.