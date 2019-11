Karate, gli atleti della Kiu Do Kan sugli scudi al campionato nazionale

MASSA MARITTIMA – Presente con alcuni allievi anche l’Asd Kiu Do Kan di Cecina, Massa Marittima e Venturina Terme ai campionati di Karate svoltisi a Fidenza.

Buone le prestazioni degli atleti livornesi e maremmani, a cominciare da Asia Bongini, cintura nera categoria Cadetti, classificatasi terza nel kumite (combattimento reale); applausi anche a Elia Lotti, cintura gialla categoria Bambini, secondo nel kata (simulazione di combattimento con esplicazione di diverse tecniche), dimostrando ancora una volta la sua grande tenacia, a Samuel Stefani, cintura blu categoria Master, che ha conquistato il secondo piazzamento con un ottimo kata, Monia Polichetti, cintura nera categoria Master, anche lei seconda ma nel kata interstile.



Questo anno lo Csen ha inserito un nuovo tipo di gare, il kata di stile. Ed in questo la sopra citata Polichetti, allenatrice a Massa Marittima, per la scuola del Maestro Giorgio Ugrechelize, ottavo Dan e uno dei promotori del kata di stile, si è classificata al 1 posto. Alla gara erano presenti per il kumite anche Andrea Chiapponi e Gioele Granchi, entrambi cintura blu categoria esordienti.