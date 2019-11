Il maltempo ha danneggiato le piante a Massa Marittima: al via la sostituzione

MASSA MARITTIMA – Le forti piogge e il vento degli ultimi giorni hanno causato anche a Massa Marittima diverse situazioni di disagio, in particolare per quanto riguarda la stabilità delle piante situate nelle strade e le aree pubbliche. Gli operai del Comune e dell’Unione dei Comuni sono impegnati per fare le verifiche sulle segnalazioni ricevute, e ripristinare, dove necessario, le condizioni di sicurezza.

Un intervento specifico è previsto sulle alberature comunali presenti su viale Martiri della Niccioleta, via della Manganella, via Cerboni e al cimitero comunale. Al fine di prevenire il rischio saranno tagliati gli alberi presenti che, attraverso un programma di intervento pluriennale, verranno sostituti con nuove piante che presentano maggiori condizioni di stabilità.

