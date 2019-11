Dagli Allievi ai Pulcini, fine settimana da applausi per le giovanili del Follonica Gavorrano

FOLLONICA – Weekend più che positivo per le squadre giovanili del Follonica Gavorrano, che seguono a ruota i compagni degli Juniores e della prima squadra con buon gioco e risultati utili. Prosegue la serie positiva degli Allievi provinciali del Follonica Gavorrano che espugnano il campo del Braccagni con un 4-1 netto, arrivato al termine di una bella prestazione. I ragazzi di Cacitti subito in vantaggio con un rigore di Gesi sono stati raggiunti dai locali, ma hanno chiuso il match tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo. E’ la seconda vittoria esterna consecutiva, dopo quella di Albinia, che consente di sistemarsi al terzo posto, dietro a Paganico e Invicta Sauro

Netta affermazione anche per i Giovanissimi provinciali di Giacomo Ricca che hanno calato il poker contro l’Orbetello. Doppietta per Felici. Sospesa per impraticabilità del campo la gara degli Interprovinciali 2006 contro il Roselle.

Allievi 2003, Braccagni-Follonica Gavorrano 1-4

BRACCAGNI: Cusi (21’ st Palazzesi), Zenobi, Zoni (1’ st Terribile), Balestri, D’Inca, Malossi (12’ st Zambernardi), Callai, Trebbi, Abdulai, Cencioni, Perini (32’ st Cavallo). All. Frati.

FOLLONICA GAVORRANO: Boe, Adami (24’ st Toninelli), Bicocchi (8’ st Biagetti), Centrella (21’ st Marchioni), Capitani, Tozzini, Xaxhini, Gesi (28’ st Porciani), Confortini (8’ st Caronia), D’Argenzio (21’ st Gentili), Kasa. A disposizione: Barbanera. All. Marco Cacitti.

ARBITRO: Matteo Bordo.

MARCATORI: 6’ (rig.) Gesi, 20’ Callai, 35’ e 2′ st Kasa, 41’ st Biagetti.

Giovanissimi provinciali 2005, Follonica Gavorrano-Orbetello 4-0

FOLLONICA GAVORRANO: Lorenzi, Santi, Fratila, Rodriguez, Mogavero, Olivato, Ruggero (M. Fiore), D’Argenzio (F. Fiore), Sassi, Sacchelli, Felici. A disposizione: Leandri. All. Giacomo Ricca.

ORBETELLO: Spennacchi, Amoroso, Bertocchi, Di Fani, Ferrante, Funghi, Micarelli, L. Pallini, P. Pallini, Pazzaglia, Poccia. A disposizione: Sclero, Solimeno, Chegia.

ARBITRO: Nikolas Martini.

MARCATORI: 10’ Olivato, 25’ st e 30′ st Felici, 27’ st Sassi.

Giovanissimi interprovinciali 2006, Follonica Gavorrano-Roselle sosp.

FOLLONICA GAVORRANO: Musetti, Asta, Dragos, Duranti, Malia, Stefanini, Milo, Foderi, Manollari, Niccoli, Vallone. A disposizione: Vagnani, Coman, Haxhini, Hakim, Ranieri, Ascione, Cristofori. All. Patrizio Marconi.

ROSELLE: Licata, Biagini, Menchetti, Daveri, Terracciano, Ricci, Tarlev, Chezzi, Sestini, Cosimi, Terracciano II. A disposizione: Abdulai, Saloni, Capitani, Marconi, Nazzarri, Greco, Bianciardi.

MARCATORI: 19’ Cristofori, 43’ Ascione.

NOTE: sospesa al 20’ st per impraticabilità di campo sul 2-0

Le classifiche.

Allievi provinciali 2003: Paganico 21 punti; InvictaSauro 19; Follonica Gavorrano e Argentario 13; Albinia 12; Roselle 10; Braccagni 9; Massa Valpiana 7; Giovanile Amiata 6; Manciano 4; Orbetello 3; Marina Calcio 0.

Allievi interprovinciali 2004: Venturina 23; Salivoli 21; Sporting Cecina 17; Progetto Giovani Isola d’Elba 16; Paganico 12; Follonica Gavorrano e Academy Audace 11; Virtus Maremma 8; Nuova Grosseto Barbanella 3; Costa Etrusca 0.

Giovanissimi provinciali 2005: Us Grosseto 24 punti; Albinia, Follonica Gavorrano 18; Virtus Maremma 16; Nuova Grosseto Barbanella 15; Roselle 13; Marina 12; Giovanile Amiata 11; Argentario 10; Aurora Pitigliano 5; Massa Valpiana 4; Paganico 3; Orbetello 2; Manciano 1.

Giovanissimi interprovinciali 2006: Grosseto 19 punti; Venturina 15; Follonica Gavorrano e Virtus Maremma 11; Roselle 9; Nuova Grosseto Barbanella 8; InvictaSauro 3; Giovanile Amiata 0.

Gli Esordienti 2008 B del Follonica Gavorrano, sul campo di Braccagni hanno pareggiato (1-1) il primo tempino, grazie ad un bel gol di Stella Guelfi, poi al 5’ del secondo tempo la gara è stata sospesa per la pioggia. La formazione: Stefano Alfonsi, Matteo Costabile, Filippo Mosca, Gabriele Imperato, Vincenzo Presta, Alessandro Spadi, Thomas Valdrighi, Matteo Mucci, Stella Guelfi, Arsen Borschuk, Alessandro De Simone, Joussef El Ammar.

I Pulcini 2010 C, allenati da Michele Presta, dopo sei giornate non hanno ancora preso un gol. A Paganico hanno dominato in tutti i reparti del campo (8-0, 5-0, 0-0) e nelle prime due frazioni hanno segnato a raffica. Nell’ultimo tempino hanno cercato di mettere in pratica quello che è stato insegnato durante la settimana. «I miei bambini sono stati ancora una volta straordinari. Tutti bravi», sorride mister Presta. La formazione: Riccardo Cacciaguerra, Thomas Ranieri, Francesco Raiano, Tommaso Stefanini, Andrea Pinzuti, Samuele Senesi, Amir Nfaied, Thiago Mosca, Riccardo Berti.

I Pulcini 2009 B, a Castelnuovo Val di Cecina, sotto una pioggia incessante i bimbi hanno interpretato al meglio la gara sia sotto il profilo dell’agonismo che sotto quello tecnico e della finalizzazione, ottenendo una vittoria schiacciante: 0-2, 0-7, 0-4. La formazione Campetiello, Cot, Peccianti, Gabrielli, Pastorelli, Giovani, Casanova, Micheloni, Lilaj, Bassolino.

Una prestazione sopra le righe per i Pulcini 2009 C sul sintetico di Paganico con la vittoria di tutti e tre i tempini: 0-3, 0-3, 1-2. La formazione: Biondi, Da Frassini, Ferrante, Ferrario, Gabbiani, Malia, Masini, Minichini, Mulinacci, Toninelli, Vestri, Visalli.

Grandi progressi dei Pulcini 2010 A, guidati da Egidio Favilli, che, al “Baldaccheri” di Campi Alti, vincono i tre tempi (3-0, 3-1, 1-0) contro la Virtus Maremma. Soddisfazione per il tecnico e per i bambini che stanno migliorando di uscita in uscita. La formazione: Lorenzo Niccolai, Mattia Bongini, Cesare Cellini, Cosimo Cilemmi, Gioele Del Rio, Marco Mastrocola, Mirko Palmieri, Niccolò Zeno, Francesco Raiano.