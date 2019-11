Buono servizio sostitutivo del trasporto scolastico. Ecco come presentare la domanda

MANCIANO – Il Comune di Manciano avvisa che fino al 31 dicembre è possibile presentare domanda per il buono servizio sostitutivo del trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2018 – 2019. Possono presentare domanda le famiglie dei bambini che hanno frequentato le scuole dell’Infanzia del territorio comunale nell’anno scolastico 2018 – 2019 e che risiedono al di fuori dei centri abitati sede della scuola frequentata, come delimitati ai sensi del vigente codice della strada. Il modulo di domanda può essere ritirato presso il Servizio pubblica istruzione del Comune (aperto il martedì dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 17, il giovedì e venerdì dalle 10 alle 12,30) o scaricato dal sito web del Comune www.comune.manciano.gr.it.

Al modulo dovranno essere allegate: attestazione Isee del nucleo familiare, in corso di validità e relativa ai redditi 2017; una copia del documento di identità, non scaduto, del richiedente.

Il buono sarà erogato moltiplicando il buono giornaliero spettante per i giorni effettivi di presenza a scuola. L’entità del buono giornaliero è calcolata come segue: una quota fissa uguale per ciascun utente: 0,70 euro; 0,20 euro per ciascun chilometro percorso dal genitore dell’utente per condurre quest’ultimo a scuola, ritornare alla propria abitazione, prelevare l’utente al termine delle lezioni e ritornare all’abitazione (quattro volte la distanza tra abitazione e plesso scolastico); una quota riferita all’Isee del nucleo familiare così suddivisa: da 0,00 euro a mille euro quota di 0,50 euro; da 1.000,01 euro a 2mila euro quota di 0,40 euro; da 2.000,01 euro a 3mila euro quota di 0,35 euro; 3.000,01 euro a 5mila euro quota di 0,30 euro; da 5.000,01 euro a 7mila euro quota di 0,25euro; da 7.000,01 a 10mila euro quota di 0,20 euro; da 10.000,01 euro a 18mila euro quota di 0,15 euro. L’amministrazione comunale garantisce una copertura totale, per il presente avviso, di 2.500 euro, dove in base alle domande presentate, il fabbisogno risultasse superiore a tale somma, sarà operata una riduzione percentuale uguale per tutti in modo da non superare la somma stessa.