Anche a Follonica nasce il primo comitato Italia viva. Giovedì il primo incontro

FOLLONICA – Anche a Follonica è nato il comitato di Italia Viva, Follonica viva, composto da persone che provengono sia dal Pd locale (Andrea Paletti e Donatella Dominici, che hanno dato le dimissioni dalla segreteria Pd) ma anche dal mondo cattolico, da quello laico e liberal-democratico e dall’esperienza dei comitati per il SI al referendum.

Donatella Dominici, coordinatrice di Follonica Viva, afferma: “Il nostro comitato ha deciso di focalizzarsi sulle problematiche locali e sullo sviluppo sostenibile del territorio ed è aperto a chiunque voglia interessarsi a questi temi sulla base della condivisione dei valori liberaldemocratici. Infatti solo grazie allo sviluppo dell’economia locale Follonica riuscirà a essere attrattiva per i giovani (che spesso lasciano il Golfo in cerca di opportunità di lavoro) e per gli investitori. E ancora solo con lo sviluppo Follonica potrà arrestare il calo della popolazione in atto dal 2014 ed il suo invecchiamento (ad oggi circa il 30% dei residenti ha più di 65 anni)”.

Il comitato Follonica Viva vuole iniziare una ricognizione delle criticità, degli obiettivi e degli strumenti per lo sviluppo economico, sociale e civile della città. “Ci poniamo l’obiettivo di offrire ai cittadini di Follonica idee, proposte e progetti per migliorare la nostra comunità. Giovedì 28 alle 18 ci troveremo presso Life Cafè in viale Italia per discutere su quali argomenti focalizzare la nostra attenzione ed i nostri progetti. L’incontro è aperto a tutti coloro che sono interessati al futuro di Follonica”.

Per info: pagina Facebook Follonica Viva oppure, per partecipare al comitato, si può telefonare al numero 348.6491675 o scrivere una email all’indirizzo: follonicaviva@gmail.com.