GROSSETO – È la terza settimana consecutiva che accade. Nella notte tra il sabato e la domenica, quasi sicuramente intorno alle 4 di mattina, qualcuno si diverte a distruggere i parabrezza della auto. Succede a Grosseto nella zona dell’Alberino, vicino al Luna Park di piazza Barsanti.

La pessima sorpresa stamattina è stata scoperta dai proprietari delle auto parcheggiate in via Bach, dove stanotte sono state quattro le vetture danneggiate. Una settimana fa, in piena emergenza Ombrone e in zona rossa, quella soggetta ad evacuazione, era successa la stessa cosa, nello stesso parcheggio.

di 9 Galleria fotografica Auto danneggiate dai vandali novembre 2019









«È la terza volte che succede – ci dicono i residenti – e succede sempre nelle prime ore di domenica. Stanotte per esempio fino alle 3 e mezzo non era ancora successo niente. Domenica scorsa abbiamo ritrovato anche i sassi che sono stati utilizzati per sfondare i vetri. Sono pietre appuntite che stanno agevolmente in una mano».

Gli atti vandalici sono stati già denunciati e da oggi sicuramente ci saranno nuove denunce. In totale le auto “colpite” sono più di dieci e tra le persone che abitano nella zona c’è anche chi ha subito due volte il danno alla stessa macchina.

«Non ci sentiamo più sicuri – dicono ancora i residenti – non siamo più nemmeno liberi di lasciare la nostra auto parcheggiata davanti casa. Chiediamo che qualcuno intervenga, magari con una telecamera». Questa la richiesta che i residenti di via Bach e delle via vicine si preparano a presentare al Comune di Grosseto.