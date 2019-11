Tocco di Columbu e tanta grinta, gli Allievi del Grifone corsari contro l’Armando Picchi

GROSSETO – Vittoria sofferta ma meritata dei ragazzi di mister Consonni, che espugnano Livorno al termine di una partita agonisticamente molto tirata e raggiungono il secondo posto in classifica a tre punti dalla capolista Monteriggioni. Al 7′ punizione di Filippi e palla che sfiora il palo alla sinistra di Ruocco. Al 24′ funambolica azione di Valente che pesca Cerulli sul lato opposto, tiro sopra la traversa. Al 26′ Grosseto meritatamente in vantaggio: punizione di Filippi, non trattiene Ruocco e sulla respinta il più veloce è Columbu che ribadisce in rete.

Nel secondo tempo i livornesi cercano di recuperare la partita con una serie infinita di palloni buttati in area, ma la difesa maremmana è concentratissima. Al 50′ occasione per i locali, ma il tiro di Porcu da ottima posizione è ribattuta da De Michele in scivolata. Al 57′ punizione di Domenici, testa di Mora palla in rete, ma annullata per fuorigioco. Dopo 6′ di recupero l’arbitro fischia la conclusione della partita. Domenica prossima impegno casalingo contro l’ Academy Audace, dell’isola d’Elba.

ARMANDO PICCHI: Ruocco, Salvadori, Sant, Gargini, Carnieri, Simonetti, Porcu, Leone, Puccini, Domenici, Mara. All. Moretti

US GROSSETO: Comi, Mascelloni, Testa, Filippi, Cerulli, De Michele, Salvadori, Falconi, Stefi, Valente, Columbu. A disposizione: Bocchi, Cristinzio, Franceschini, Papini, Di Chiara, Bruni, Trombini, Cargiolli, Torti. All. Consonni.

RETE: al 26′ Columbu.