Nove anni e un oro nazionale: la grande impresa dell’orbetellana Alice

ORBETELLO SCALO – Una campionessa in erba per il Judo Sporting Club di Albinia che applaude l’oro di categoria della giovanissima Alice Sabatini. L’atleta orbetellana, di appena nove anni, ha sbaragliato tutte le avversarie al 35° campionato di judo Grand Prix Giovanile Coppa Città di Riccione presso il Playhall romagnolo.

Un successo che non stupisce i genitori e i maestri di Alice, ormai abituati alla sua verve agonistica che in cinque anni le ha fatto collezionare numerosi trofei, ad affiancare giochi e libri di scuola nelle mensole della sua cameretta. Attualmente la piccola judoka è cintura blu e si allena tre volte a settimana con il maestro Aveliano Bettolini. Portarla e riportarla in palestra e poi seguire gli appuntamenti sportivi su e giù per l’Italia ormai non sono più sacrifici per i giovani genitori che seguono con attenzione la passione sportiva della bambina, sempre privilegiando la sua istruzione scolastica. E lei, Alice, ci mette passione e determinazione perché gareggiare è nel suo dna e ogni volta riesce a entusiasmare familiari e conoscenti; così è successo anche a Riccione. Prossimo appuntamento dopo questo oro sarà la gara di Bagno a Ripoli che si disputerà domenica 1 dicembre.