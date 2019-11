GROSSETO – Pioverà ancora e almeno fino a domani mattina sulla provincia di Grosseto. Si tratterà perlopiù di precipitazioni sparse con cielo nuvoloso e schiarite.

L’instabilità riguarderà tutta la giornata di oggi e le prime ore della mattina di domani. Una prima significativa inversione di tendenza ci sarà dal pomeriggio di domani, lunedì 25 novembre.

