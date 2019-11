SCARLINO – A causa delle forti piogge delle ultime ore, questa mattina il livello dell’acqua del canale Fiumara del Puntone è arrivato a 20 centimetri di distanza dalla superficie della banchina, con il rischio che nelle prossime ore, se continua a salire, le barche ormeggiate in quella zona potrebbero essere danneggiate.

Dopo le forti piogge dei giorni scorsi, il fiume è arrivato al limite della sua portata e anche nelle campagne antistanti le acque piovane hanno allagata l’intera palude, senza, per il momento, danneggiare le abitazioni della zona.

In queste ore il Comune di Scarlino sta monitorando tutti i corsi d’acqua e le condizioni del territorio. Per adesso la situazione è sotto controllo anche se l’attenzione resta comunque alta, come fa sapere il sindaco di Scarlino, Francesca Travison.

Nella mattinata di oggi è stato chiuso anche il sottopasso del Canone, nel comune di Follonica.

Dalle previsioni sembrerebbe, però, che per oggi le piogge siano terminate con la speranza che la situazione torni alla normalità.

Sempre sulla costa maremmana, anche Castiglione della Pescaia, il sindaco Giancarlo Farnetani informa i cittadini in tempo reale sulla situazione dei corsi d’acqua.

«Anche questa notte di allerta per i fiumi Sovata e Bruna è trascorsa, fortunatamente, senza danni – afferma il primo cittadino -. È stata una notte di continuo monitoraggio idrometrico. Attenzione anche della Regione Toscana che si è mantenuta in contatto diretto con noi, anche nella nottata, attraverso il Direttore Regionale della Protezione Civile».

Dopo i sopralluoghi effettuati questa mattina il Comune informa che la situazione dei fiumi e del reticolo minore è tornato alla normalità e che per domani, lunedì 25 novembre, sono previsti alcuni interventi unitamente al Consorzio Bonifica.

La situazione a Manciano – Nella giornata di oggi, domenica 24 novembre, le strade provinciali 101 e 102 rimangono chiuse al traffico. Sono autorizzati a transitare, facendo attenzione e guidando con prudenza, solamente i residenti, i dipendenti del Caseificio di Manciano e chi lavora in quelle aree. Attualmente le due strade sono interessate da allagamenti e da materiale fangoso e in queste ore sono al lavoro gli operai per la loro ripulitura. La situazione è attualmente sotto controllo, dopo le ore cruciali di ieri sera quando si è abbattuta una nuova ondata di maltempo sul territorio comunale, comunicano dall’ufficio di Protezione Civile del Comune di Manciano.