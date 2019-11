GAVORRANO – Torna alla vittoria il Follonica Gavorrano, piegando 3-0 il Ponsacco al Malservisi-Matteini. I ragazzi di Indiani, al primo brindisi in Maremma dopo sei incontri, hanno chiuso la sfida con i pisani nella prima frazione, nella quale hanno trovato i tre gol che permettono di riconquistare i tre punti a distanza di quasi due mesi. Nella prima frazione, nonostante il terreno pesante a causa della pioggia, Bruni e compagni hanno fatto vedere delle ottime trame di gioco e i gol sono stati la logica conseguenza dell’ottimo comportamento. La difesa ha fatto buona guardia sulle offensive del Ponsacco. Un successo che fa classifica, ma anche morale in vista dell’atteso recupero di mercoledì allo stadio Zecchini di Grosseto, contro l’Unione sportiva dell’ex Magrini.



Contro i pisani, Indiani ha presentato la novità Alberto Rosa Gastaldo nello schieramento iniziale. Buona la prova per 45’, prima di lasciare il posto nella ripresa a Federico Conti.

Al 5’ la punizione di Lombardi attraversa la barriera la si spegne poco lontano al palo alla sinistra di Mariani.

All’11’ Fornaciari trova spazio in area: il suo tiro viene respinto con i pugni da Wroblewski. Al 13’ ci prova Lombardi con un destro da dentro l’area ma il portiere para in presa.

Al quarto d’ora il Follonica Gavorrano passa in vantaggio: angolo dalla sinistra di Lombardi, la palla a Berardi che spizza per l’accorrente Ferrante che con un piattone destro batte il portiere con un tiro centrale. Al 17’ Lombardi lascia partire un tiro dal limite che finisce alto sopra la traversa. Passano dieci minuti e i maremmani raddoppiano: Pietro Carcani ruba palla, Lepri fa un passo e serve Lombardi che con un gran destro infila la palla all’angolino alla destra di Mariani. Prima della fine del primo tempo il Follonica Gavorrano cala il tris: dopo un bel fraseggio nonostante il campo pesante, la palla arriva a Grifoni che va sul fondo e crossa al centro. Brega arriva all’appuntamento con il gol con una bella scivolata. Per il bomber è il quinto centro dell’anno. Al 46’ l’ultimo applauso è per Lepri che viene chiuso da un difensore al momento del tiro.

Nella ripresa il primo tentativo è di Caciagli che spara sopra la traversa. Al 7’ Lombardi ruba palla al limite dell’area e crossa al centro per Lepri che mette a lato con un colpo di testa in torsione. Al 16’ cross di Chelini per la testa di Papi che mette fuori. Da questo momento in poi il Follonica Gavorrano è padrone del campo, a cominciare da una bella conclusione di destro dello scatenato Lombardi che viene fermata dal portiere. Al 22’ Grifoni serve Lepri in mezzo all’area, ma la conclusione viene ribattuta dalla difesa. Al 23’ bel tiro di Noccioli che finisce di poco a lato. Grande occasione per Lombardi al 25’, servito da Brega, il portiere si salva in angolo. Al 35’ il portiere si distende in tuffo per deviare il bel tiro di Lamioni, mentre al 41’ respinge con i piedi la conclusione di Pardera.



FOLLONICA GAVORRANO (3-4-3): Wroblewski; Ferrante, Placido, Bruni; Grifoni, Berardi, Rosa Gastaldo (dal 1’ s.t. Conti), Pietro Carcani (dal 30’ s.t. Fracassini); Lepri (dal 37’ s.t. Pardera), Brega (dal 30’ s.t. Lamioni), Lombardi (dal 30’ s.t. Vanni). A disposizione: Niccolò Carcani, Galvanio, Dell’Aquila, Ferraresi, Fracassini. All. Indiani.

PONSACCO (4-3-1-2): Mariani; Raimo, Balduini (dall’11’ s.t. Lischi), Di Renzone, Chelini; Mazroui (dal 15’ s.t. Dell’Innocenti), Caciagli, Apolloni (dall’11’ s.t. Papi); Fornaciari (dal 26’ Lenzi, dal 37’ s,t. Aufiero); Noccioli, Tehe. A disposizione: Lista, Molinaro, Giuliani, Reymond. All. Pagliuca.

ARBITRO: Menozzi di Treviso (assistenti Raccanello di Viterbo, De Simone di Roma 1)

MARCATORI: nel p.t. al 15’ Ferrante, al 27’ Lombardi, al 45’ Brega

NOTE: ammoniti Pietro Carcani, Caciagli, Placido, Vanni. Rec.: p.t. 2’, s.t. 4’.

Le dichiarazioni del dopo partita

“E’ stata la prima partita – ha commentato il tecnico Paolo Indiani – in cui non abbiamo commesso grossi errori. Si è messa subito bene. Questa prima vittoria però doveva arrivare molto prima. Rosa Gastaldo? Ha fatto un buon tempo, ma è da tanto che non gioca e ho preferito cambiarlo dopo 45’. Contro il Grosseto sarà la prova del nove. per vedere se siamo guariti completamente”.

“Oggi abbiamo fatto una super prestazione – ha detto il presidente Paolo Balloni – siamo contenti di come hanno giocato i ragazzi. Abbiamo visto un gruppo che voleva far bene e l’ha spuntata contro un buon Ponsacco. In questo periodo è mancata la tranquillità e i rigori sbagliati ne sono una conferma. Oggi si sono riscattati. La squadra ha la volontà di far bene. Il calciomercato? Abbiamo ancora due partite importanti prima di pensarci”.



Angelo Lombardi ha aggiunto: “Io migliore in campo? Siamo stati tutti migliori in campo, serviva una prestazione del genere, una vittoria. Adesso però dobbiamo dare continuità ai risultati. Siamo sempre stati penalizzati dagli errori e diciamo che ora stiamo raccogliendo i frutti di un ottimo lavoro. Mercoledì ci aspetta una gran bella partita. Dobbiamo cercare i tre punti a prescindere dall’avversario”.

“Questa vittoria la aspettavamo da qualche partita – sono state le parole di Giulio Grifoni – Ci mancavano punti per errori. Oggi siamo partiti con lo spirito giusto e abbiamo chiuso la pratica nel primo tempo. Queste situazioni però capitano durante l’anno e dovremo continuare a lavorare sereni”.

Per finire il direttore generale Filippo Vetrini, che ha detto: “Il Ponsacco ha giocato in questa prima parte di stagione uno dei calci più sbarazzini, con un gruppo di giovani. Va fatto quindi un plauso ai pisani, ma oggi non c’è stata partita. Il Follonica Gavorrano ha chiuso il match nella prima mezzora e poteva arrotondare. Se proprio vogliamo cercare il pelo nell’uovo, ogni tanto ci portiamo questo fardello degli errori. Mercoledì sarà una partita importante. Con Grosseto e a Trestina mi auguro che tutti i ragazzi mettano in campo la voglia per vincere. Ci sono alcuni ragazzi che devono dimostrare che vogliono far parte del nostro progetto. Firmerebbe per un pareggio contro il Grosseto? Assolutamente no, anche se rispetto i grossetani che stanno facendo una bella stagione. Oggi sono stati tre nostri ex Boccardi, Moscati e Cretella a regalare i tre punti”.

I risultati della 13ª giornata: Aglianese-Grosseto 1-4, Flaminia-Sporting Trestina 1-1, Cannara-Bastia 0-1, Follonica Gavorrano-Ponsacco 3-0, Grassina-Foligno 3-1, Monterosi-Albalonga 1-1, Pomezia Calcio-Aquila Montevarchi 0-0, Sangiovannese-San Donato Tavarnelle 2-1, Scandicci-Tuttocuoio 4-0.

La classifica: Monterosi 26 punti; Albalonga 24; Scandicci, Grosseto 22; Sangiovannese 21; Sporting Trestina, Grassina 19; Foligno 18; Aglianese 17; Bastia 15; Follonica Gavorrano, Cannara, Ponsacco, Flaminia, Aquila Montevarchi, Pomezia 14; San Donato Tavarnelle, 13; Tuttocuoio 8.