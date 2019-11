Grosseto, solo mezz’ora all’Aglianese: poi tutto diventa biancorosso

AGLIANA – Basta mezz’ora al Grosseto per prendere le misure all’Aglianese, mettere la freccia e involarsi verso i tre punti. Dopo il gol di Castellani pareggia Boccardi; Moscati porta avanti i biancorossi allo scadere del primo tempo, mentre nella ripresa Cretella e Fratini chiudono sul 4-1. La prima emozione arriva al 7’ con Viligiardi bravo a recuperare in scivolata una gran palla, sul filo del fallo laterale, e a involarsi verso l’area avversaria conquistando una buona punizione. Al 12’ Galligani serve in contropiede Moscati che in area prova a incrociare, ma Cipriani chiude lo specchio. Al quarto d’ora Barosi vola e mette in angolo una punizione insidiosa di Rosati. Al 23’, su corner, Aglianese in vantaggio con Castellani. Al 33’ la reazione del Grifone: Milani cambia marcia, riceve palla da Viligiardi, tra i migliori, entra in area e serve un assist al bacio per Boccardi che da due passi non sbaglia e pareggia.

A pochi minuti dalla fine del primo tempo Grosseto vicino al vantaggio: riceve in area da Moscati, dribbla e tira sul secondo palo, ma la sfera esce di poco. Al 48’ arriva prepotente il vantaggio dei maremmani: palla in area, Gorelli va più in alto di tutti e serve ti testa Moscati che in girata non sbaglia. Grifone avanti. Nella ripresa gli ospiti allungano: al 7’ Moscati va giù in area di rigore e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri Cretella fa 3-1 con il più classico dei cucchiai. Al 15’ show di Galligani che conquista il fondo e serve, con una magia, Moscati che prova a girare di prima senza però fortuna. La perla finale del 4-1 la piazza Fratini allo scadere. Poi è solo festa biancorossa (foto di Noemy Lettieri – Us Grosseto – 1912).

AGLIANESE: Cipriani, Zellini, Gianneschi (1’ st Zocco), Giannini, Fedi, Panelli, Malotti, Del Colle, Castellani, Rosati, Nieri.

US GROSSETO: Barosi, Polidori, Ciolli, Gorelli, Milani, Viligiardi (32’ st Pizzuto), Cretella, Sersanti (28’ st Sabatini), Boccardi (25’ st Fratini), Galligani (34’ st Giani), Moscati (40’ st Da Pozzo).

RETI: 23’ Castellani, 33’ Boccardi, 48’ Moscati, 7’ st rig. Cretella, 46’ st Fratini.