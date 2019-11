Circolo Pattinatori inarrestabile, vittoria a due cifre sul Forte dei Marmi

GROSSETO – L’Edilfox Grosseto non si ferma. La squadra biancorossa stritola il Forte dei Marmi (11-0 il finale) nella sesta giornata di andata del campionato di serie A2 e vola in classifica. I biancorossi hanno sofferto soltanto nel primo quarto d’ora del primo tempo e poi hanno preso il largo già negli ultimi cinque minuti per poi dilagare nella ripresa. Grande protagonista della giornata è stato Pablo Saavedra, autore di 5 gol. Ma tutta la squadra ha risposto bene, soprattutto in attacco dove tutti, ad eccezione di Gemignani, sono entrati nel tabellino dei marcatori.

E’ Gucci a sbloccare un match insidioso con una bella rete in diagonale dopo che Caglioti, il portiere del Forte, ha salvato più volte la porta. Il gol del veterano stappa il match: Vecoli raddoppia dopo un’azione magistrale iniziata da Brunelli e rifinita da Saavedra. E’ lo stesso argentino che segna una doppietta nel giro un minuto che fa chiudere il primo tempo in vantaggio 4-0. Nel secondo tempo il Forte si arrende allo strapotere fisico dei ragazzi di Mariotti che dilagano prima con Buralli (altra doppietta), ancora con Saavedra (terzo e quarto della sua giornata) e poi con Alessandro Saitta, Battaglia. Alla fine gloria ancora per il bomber argentino. Il Forte ha l’opportunità di segnare la rete della bandiera ma Bruni, sostituto di un Michael Saitta insuperabile, ferma la conclusione di Deinite (foto di Mimmo Casaburi).

EDILFOX GROSSETO: M.Saitta (Bruni); A.Saitta, Gucci, Saavedra, Vecoli, Gemignani, Brunelli, Battaglia, Buralli. All. Mariotti.

FORTE DEI MARMI: Caglioti (Venè); Gallotta, Maggi, Mattugini, Deinite, Falaschi, Antonioni, Ninci, Angioli. All. Cinquini.

Arbitro: Righetti.

Marcatori: 19’17” Gucci, 21’15” Vecoli, 23’30” Saavedra, 24’55” Saavedra, 2’11” st Buralli, 5’12″st Buralli, 13’45” st Saavedra, 15’45” st Saavedra, 14’55” A.Saitta, 18’58” Battaglia, 19’30” Saavedra.