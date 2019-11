Buona prestazione sulla fuori classifica Pontedera per gli Juniores del Follonica Gavorrano

GAVORRANO – Bella e convincente vittoria per 3-1 per gli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano sul campo del Città di Pontedera. Nonostante la gara non contasse per la classifica generale, in quanto i granata padroni di casa sono professionisti, i ragazzi di Giulio Biagetti hanno giocato una grande partita, specialmente nel primo tempo. «Sono contento della risposta – commenta Biagetti – che mi hanno dato i ragazzi che avevano avuto meno minutaggio fino ad ora. Nella prima frazione siamo stati straordinari».

In vantaggio con un gol di Berti dopo appena sei minuti, i biancorossoblù hanno subito il pareggio al 9’ della ripresa e hanno rischiato di capitolare in un paio di occasioni. Tra l’altro Pontedera ha colpito un palo e ha chiamato al lavoro il bravo portiere Mazzi. In contropiede però il Follonica Gavorrano ha fatto propria la partita nel finale, prima con un gol di Xhafa e poi con un rigore di Pastore, procurato dallo stesso Enea Xhafa. «Quello che mi è più piaciuto dei miei ragazzi – conclude mister Biagetti – è stato l’atteggiamento. Hanno giocato con la stessa intensità di quando in palio ci sono i tre punti».

I risultati dell’11° turno: Montevarchi-San Donato Tavarnelle 3-0, Fezzanese-Lucchese 1-0, Us Grosseto-Aglianese 3-3, Ponsacco-Real Forte Querceta 0-1, Pontedera-Follonica Gavorrano 1-3, Seravezza Pozzi-Ghivizzano 3-0, Tuttocuoio-Sangiovannese 1-2.

La classifica: Sangiovannese, Fezzanese 22; Ghivizzano 18; Aquila Montevarchi 16; Real Forte Querceta 15; Aglianese, Grosseto, San Donato Tavarnelle 14; Ponsacco, Follonica Gavorrano, 13; Lucchese 11; Seravezza 10; Tuttocuoio 0. Fuori classifica: Pontedera 11.



Città di Pontedera-Follonica Gavorrano 1-3

PONTEDERA: Niccoli, Zuccaro (52’ Accardi), Vintaloro, Hakiki (52’ Godano), Grella, Centofanti (70’ Frixa), Russello, Pau, Porrino (80’ Lazzarini), Lo Iacono (52’ Senese), Bancalari. A disposizione: Serafino, Oieni, Izzi, Interdonato. All. Dal Bo.

FOLLONICA GAVORRANO: Mazzi, Zanaboni (60’ Barlettai), Manollari, Pacchini, Curcio, Avenoso (55’ Molia), Rubegni (61’ Xhafa), Yanga (60’ Mordini), Berti, Carrella, Sili (60’ Pastore). A disposizione: Barbanera, Righini, Costanzo. All. Biagetti.

ARBITRO: Mohabia di Prato (assistenti Della Bartola e Tranchida di Pisa).

MARCATORI: 6’ Berti, 54’ Godano, 90’ Xhafa, 92’ (rig.) Pastore.