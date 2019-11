Violenza contro le donne: sui sacchetti del pane i numeri delle associazioni antiviolenza

MASSA MARITTIMA – In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra il prossimo lunedì 25 novembre, a Massa Marittima l’Assessorato ai servizi sociali e la Commissione pari opportunità di Massa Marittima hanno organizzato due iniziative per sensibilizzare i cittadini su questo tema che purtroppo riguarda tantissime donne.

Fin dalla mattina di lunedì 25 saranno distribuiti nei panifici e rivendite di pane del capoluogo e nelle frazioni, 2000 sacchetti per il pane con impressa un’etichetta rossa con lo slogan: ”Ancora oggi per molte donne la violenza è un pane quotidiano”. Nel messaggio stampato è indicato il pronto Soccorso Codice Rosa e i numeri telefonici che si possono contattare per denunciare violenze e soprusi. Quello dell’associazione “Tutto è vita Centro Antiviolenza Elisabetta Fiorilli, tel. 371.1122387 e del punto di ascolto antiviolenza di Follonica, associazione Olympia De Gouges, tel. 348.8841979.

Oltre a questa iniziativa sempre lunedì 25 novembre alle ore 17 presso la Biblioteca Gaetano Badii, piazza XXIV Maggio, si svolgerà l’incontro spettacolo “Donatori di storie” che prevede letture sceniche all’associazione Liber Pater con storie e testimonianze per riflettere sul tema della violenza di genere. Ingresso libero. Un’altra interessante iniziativa della Commissione Pari Opportunità di Massa Marittima in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Don Curzio Breschi di Massa Marittima, riguarda il corso di autodifesa “Stay Away” in cui viene offerto a tutte le ragazze dell’Istituto Superiore l’opportunità di partecipare al corso di corso di tecniche di difesa e antiaggressione femminile. Allo stesso tempo i ragazzi saranno coinvolti come aggressori dopo essere stati istruiti sulle differenze tra maschile e femminile così da comprendere meglio il proprio ruolo in una relazione, oltre ad apprendere le tecniche difensive delle aggressioni che loro saranno portati a fare durante il seminario.

“Il Comune è impegnato in prima linea contro ogni violenza e in particolare contro quella che quotidianamente vede vittima una donna – ha sottolineato Grazia Gucci assessore alle pari opportunità -, e la Giornata del 25 novembre rappresenta un momento importante per tenere alta l’attenzione su quello che è diventata una vera e propria emergenza sociale. Tra le cose concrete che possiamo fare e non limitarci ai soli slogan, c’è proprio quello di informare e sensibilizzare tutti i cittadini e soprattutto i giovani. Le donne sono il vero motore dí questo paese – ha concluso – e non possono essere lasciate da sole nell’affrontare situazioni di violenza, troppo spesso silenziosa”.

