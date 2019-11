Trasferta non facile per la Gea, riecco il Costone Siena rivelazione del girone

GROSSETO – Delicata trasferta per la Cooplat Ambiente Grosseto, impegnata domenica alle 18 al “PalaOrlandi” di Monteriggioni contro la Vismederi Costone Siena, la sorpresa di inizio stagione nel campionato di serie C silver. Il quintetto allenato da Francesco Braccagni, grazie a quattro successi di fila (l’ultimo sul campo del CMB Carrara), si è sistemato nel gruppo delle seconde con dieci punti, alle spalle della capolista Fucecchio. Grossetani e senesi si sono già affrontati nell’opening day di Coppa Toscana, con successo del Costone per 86-55 contro un Grosseto che aveva solo due-tre allenamenti nelle gambe. Stavolta sarà diversa, con la Cooplat Ambiente che ha preso confidenza con la nuova categoria, giocando alla pari con le formazioni affrontate. A Monteriggioni servirà una grande prova offensiva per scardinare la difesa locale, che ha una media di punti subiti di appena 64,3, contro il 71,3 della Gea.



In settimana, dopo un turno di riposo forzato per il rinvio del match contro la Pallacanestro Valdera, che verrà recuperato l’11 dicembre alle 21) la squadra si è allenata bene, purtroppo senza gli infortunati Bambini e Rocchiccioli e senza Mirko Mari, per impegno familiari. Una rosa un po’ corta, allungata con ben cinque giovani under, compreso Marco Scarpino. Arbitreranno Venturini di Capannori e Zini di Pistoia. Questi i convocati di Pablo Crudeli: Battaglini, Zambianchi, Perin (miglior marcatore biancorosso con 106 punti), Morgia, Furi, Ricciarelli, Simonelli, Scurti, Scarpino, Bocchi e Gruevski. Il roster del Costone Siena: Aiello, Angeli, Benincasa, Bruttini (bomber della squadra con 154 punti), Carnaroli, Carpitella, Catoni, Ceccatelli, Giulio Chiti, Leonardo Chiti, Monnecchi, Panichi, Picchi, Tognazzi, Zani.

Il programma dell’8ª giornata: Us Livorno-Terranuova, Fucecchio-Liburnia, Audax Carrara-Empoli, Libertas Livorno-CMB Carrara, Valdera-Colle Basket, Quarrata-Pontedera, Costone Siena-Cooplat Ambiente.

La classifica: Folgore Fucecchio 12; Pontedera, Quarrata, Costone Siena 10; Pall. Valdera, Libertas Livorno 8; Cooplat Ambiente Grosseto, CMB Carrara, Terranuova, Colle 6; Empoli, Us Livorno 4; Audax Carrara 2; Liburnia 0.