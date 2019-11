Polveri bagnate per le Under 14 della Gea, pesante sconfitta in casa del Piombino

GROSSETO – Secca sconfitta delle Under 14 della Gea (73-22) al Palatenda di Piombino. Le biancorosse grossetane allenate da Luca Faragli hanno lottato, ma il pallone non ha voluto saperne di entrare dentro il canestro. Chiuso il primo tempo con un ritardo accettabile, Tanganelli e compagne con il passare dei minuti sono state travolte dalle padrone di casa. riuscendo a chiudere comunque il terzo quarto con un parziale di 15-11. Nell’ultima frazione è entrato un solo canestro per le grossetane, mentre le livornesi dilagano ancora.



Under 14, Pall. Piombino-Gea Grosseto 73-22

PALLACANESTRO PIOMBINO: Vallini 4, Sparlanti 9, Carducci, C. Murzi 6, Vannozzi 5, Morganti 11, G. Murzi 6, Signorini 3, Poggi 17, Sagiada 2, Biondi 10, Gananzi. All. Minuti.

GEA GROSSETO: Tanganelli 11, Emma Camarri, Panella 6, Scalora, Merlini, Nunziatini 3, Dottorini, Diddi, Parrini, Giulia Faragli 2. All. Luca Faragli.

ARBITRI: Misu e Iuliano.

PARZIALI: 16-6, 40-10; 55-21.