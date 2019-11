Pareggio degli Juniores nazionali, Aglianese raggiunta nel finale

GROSSETO – Partita dalle mille emozioni per un Grosseto mai domo che con cuore e grinta recupera un’Aglianese cinica e spietata. Al 14’ gli ospiti si sbloccano con Giometti e chiudono il primo tempo in vantaggio. Ripresa in salita per i biancorossi che, dopo appena un minuto, subiscono il raddoppio dell’Aglianese con il gran gol di Moccali. Per il Grosseto accorcia Marraccini, su punizione, al 7’, prima del nuovo allungo di Giometti al 15’. Partita tutt’altro che finita, con il Grosseto che si rianima e riapre la gara con la seconda marcatura di Marraccini, ancora su punizione, e la pareggia definitivamente al 36’ con Chelini, bravo a ribadire in rete dopo il rigore fallito da Guazzini.



JUNIORES NAZIONALI Us Grosseto-Aglianese 3-3

US GROSSETO: Coppola, Bellini, Chelini, Marraccini, Fregoli, Sacchini, Bojinov, Cerretti, Guazzini, Rosi, Castellazzi. A disposizione: Comi, Lupo, Fattoi, Tropi, Yildiran, Palmieri, Pratesi, Pineschi, Meacci. All. Angeli.

AGLIANESE: Giuntini, Rosselli, Ferrai, Rinaldi, Malih, Giometti, Oriti, Guisti, Mocali, Sina, Paolini. A disposizione: Santoni, Petrucci, Tropeano, Miglietta, Pievani, Sauro, Gaggioli, Vigni. All. Trupia.

RETI: 14’ e 15’ st Giometti, 1’ st Moccali, 7’ st e 19 st Marraccini, 36’ st Chelini.