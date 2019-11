Montemerano e le aziende di Manciano protagonisti a Fico, il parco agroalimentare di Bologna

MANCIANO – Montemerano protagonista a Fico, il parco agroalimentare di Bologna, alla seconda edizione del Festival dei Borghi più belli d’Italia con eventi, degustazioni e mercatino dedicati ai luoghi più affascinanti d’Italia in programma fino a domani 24 novembre. E’ la prima volta che le aziende del territorio mancianese espongono i propri prodotti all’interno di Fico, con l’obiettivo di far conoscere le eccellenze maremmane fuori dei confini regionali.

Le aziende presenti sono: Caseificio sociale di Manciano, birrificio La Grada, panificio fratelli Mazzuoli, frantoio Bianchi e Lusini, vini Tenuta Montauto, vini Riccardo Capua, La dispensa di Caino. Inoltre, domani domenica 24 novembre, La dispensa di Caino presenterà i propri prodotti con una degustazione insieme alla Fisar di Manciano.

“Siamo orgogliosi – spiega il vicesindaco di Manciano Luca Pallini – di sapere che le nostre aziende facciano parte di una vetrina così importante. Speriamo che le eccellenze maremmane possano tornare a Fico anche l’anno prossimo in un numero maggiore. Ringraziamo il presidente dell’associazione Borghi più belli di Italia Fiorello Primi, il direttore Umberto Forte, la responsabile dell’associazione in Toscana Rosalba Cardinale e il responsabile di Montemerano Guido Avanzati. Questo è solo l’inizio che può aprire la strada a un progetto ben più grande che metta insieme le realtà maremmane e toscane a Bologna per far conoscere i nostri grandi prodotti”.