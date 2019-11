Marco, da Orbetello alla Germania per il dottorato di ricerca

ORBETELLO – Il titolo della sua tesi è “Seamless Intraoperative Robotic Imaging”, ed è con questa che Marco Esposito, originario di Fonteblanda, nel comune di Orbetello, ha conseguito il dottorato di ricerca alla Technische Universitat Munchen. Marco Esposito, 31 anni, ha preso la maturità al Liceo scientifico di Grosseto ed ha iniziato il suo percorso accademico all’Università di Pisa dove ha raggiunto la Laurea Triennale in Ingegneria Informatica.

Da Fonteblanda si è trasferito in Germania presso la TUM a Monaco di Baviera dove ha studiato per i successivi due anni per ottenere la laurea in Informatica. Appassionatosi all’applicazione della robotica alla medicina ha perciò continuato la sua esperienza di ricerca che l’ha portato a conseguire, dopo quattro anni, il titolo di dottore.