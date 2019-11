Maltempo, ancora allagamenti. Ecco le strade chiuse

MAREMMA – Il maltempo sta nuovamente mettendo in difficoltà la zona di Manciano. Il Comune ha già disposto la chiusura di alcune strade che sono allagate e pericolose dunque al transito.

Ecco le strade chiuse nel comune di Manciano: La strada regionale 74 da Marsiliana verso Manciano, le provinciali 101 (Sgrilla) e 102 (Sgrillozzo) e il ponte sul Fiascone chiuse per allagamenti. Sul posto Carabinieri, Protezione civile, Polizia municipale, l’assessore Valeria Bruni, il sindaco Mirco Morini e il consigliere alla Protezione Civile Luca Giorgi.

Anche nel comune di Gavorrano ci sarebbero alcuni problemi per il maltempo: all’altezza di Potassa si consiglia di procedere con prudenza per rischio allagamenti. «Situazione rientrata nella normalità – afferma il sindaco Andrea Biondi -. Chiusi per la notte i guadi ed alcuni sottopassi. Grazie mille alla macchina comunale della Protezione civile che si è attivata appena l’abbiamo allertata viste le segnalazioni ricevute dai cittadini: operai comunali reperibili, polizia municipale, tecnici della Provincia, e l’assessore alla Protezione civile Daniele Tonini. Non è mancato il sostegno della VAB Follonica, con i volontari del nostro territorio, gruppo che spero si incrementerà nei prossimi mesi, dato che vi sarà anche una sede nel nostro comune, al centro sociale di Bivio Ravi, grazie alla convenzione attivata dall’Amministrazione comunale».