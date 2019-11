L’Atlante Grosseto rialza la testa, fermata la meglio classificata Sangiovannese

GROSSETO – Terzo risultato utile stagionale per l’Atlante Grosseto, che beffa la meglio classificata Sangiovannese con un buon 3-3. Al palasport di Terranuova Bracciolini i maremmani dimenticano il gap di punti con i padroni di casa e tengono loro testa, interpretando bene il match e andando a segno con Joao Texeira (doppietta) e Tommaso Falaschi.

Gara vivace ed equilibrata, con Giuseppe Moccia che sbaglia un gol solo davanti al portiere avversario e i locali che si portano in vantaggio al primo tentativo, su un tiro fortuito di Parra deviato da Liburdi. Successivamente, espulsione a danno di Cipolli con la Sangiovannese che rimane in quattro. Ne approfitta l’Atlante che pareggia con Joao Texeira. Il primo tempo si chiude con una rete per parte. Grande tensione nel secondo con l’espulsione dalla panchina di Parra per eccessive proteste insieme all’allenatore De Lucia. Falli anche da parte dei grossetani che arrivano a quattro colpi proibiti appena all’8′. Seguono cinque minuti da leoni per i padroni di casa che passano in vantaggio su autogol di Caio Olivera (deviazione su un tiro destinato a finire fuori) e si regalano il 3-1 con Stelloni, su calcio d’angolo.

L’Atlante trova la forza di non smarrirsi e accorcia le distanze ancora con Texeira, poi prende un palo clamoroso con Pasquale Moccia, tutto solo dai cinque metri. I tecnico Izzo rischia e mette il portiere di movimento a quattro minuti dalla fine finché Texeira serve Falaschi: è uno schema eseguito alla perfezione che vale il 3-3. Ancora parapiglia tra Pasquale Moccia e Rodriguez, che vengono espulsi entrambi. Le due compagini chiudono tre contro tre, con i biancorossi che si giovano di una punizione quasi allo scadere ma la sfera viene respinta dal portiere locale e, su tiro di Davide Senesi, i maremmani lamentano un mancato rigore per tocco di mano di un difensore azzurro.

L’Atlante si è presentato con Tamberi, L. Pasquini, Gianneschi, Senesi G., Kaio Oliveira, Senesi D., Moccia P., Caio Da Silva, Joao De Brida, Falaschi, Moccia G. e Dudù Triches; allenatore Izzo.