Follonica Gavorrano, sfida interna contro il Ponsacco con un solo imperativo: vincere

GAVORRANO – Per il Follonica Gavorrano inizia un delicatissimo tour de force, con tre partite nel giro di otto giorni. Si parte domani domenica alle 14,30 allo stadio Malservisi-Matteini contro il Ponsacco, una delle deluse di questo inizio stagione, passata dalla vittoria dei playoff all’11° posto, appena un punto sopra la zona playoff. Una gara da vincere in tutte le maniere da Conti e compagni, attualmente in penultima posizione, anche se con una gara da recuperare, quella con il Grosseto dì mercoledì prossimo.

I biancorossoblù nell’ultima sfida casalinga si sono fatti superare dal Foligno in una gara che riassume tutte le difficoltà attuali del Follonica Gavorrano che, dopo un dominio iniziale, culminato con il gol del vantaggio, hanno smesso di essere brillanti ed anzi hanno messo in mostra le paure e le insicurezze di sempre, commettendo errori che hanno permesso agli umbri di capovolgere il risultato e di far sprofondare all’inferno i padroni di casa.

Inutile sottolineare che nei prossimi 270 minuti (domenica prossima è in programma la trasferta di Trestina) dovranno necessariamente cambiare marcia, per non compromettere una stagione che era nata con altre aspettative. I maremmani non vincono dalla quinta giornata, dal 29 settembre contro il Flaminia: un’eternità. Da quel momento sono arrivati una sconfitta che è costata il posto a Bonuccelli, quattro pareggi di fila e il citato ko contro i fulignati.

«Siamo in una condizione tale – sottolinea il direttore generale Filippo Vetrini – che non possiamo rimandare ulteriormente l’appuntamento con i tre punti. Bisogna vincere. La squadra da quando è arrivato mister Indiani s’allena molto bene, ma in questo momento subisce l’evento».

Arbitrerà Menozzi di Treviso; assistenti Raccanello di Viterbo e De Simone di Roma 1.

Questi i convocati: Wroblewski, Niccolò Carcani, Placido, Bruni, Ferrante, Pietro Carcani, Ferraresi, Galvanio, Dell’Aquila, Fracassini, Grifoni, Berardi, Conti, Pardera, Rosa Gastaldo, Brega, Lamioni, Lombardi, Vanni, Lepri.

Il programma della 13ª giornata: Aglianese-Grosseto, Flaminia-Sporting Trestina, Cannara-Bastia, Follonica Gavorrano-Ponsacco, Grassina-Foligno, Monterosi-Albalonga, Pomezia Calcio-Aquila Montevarchi, Sangiovannese-San Donato Tavarnelle, Scandicci-Tuttocuoio.

La classifica: Monterosi 25 punti; Albalonga 23; Scandicci, Grosseto 19; Sporting Trestina, Foligno, Sangiovannese 18; Aglianese 17; Grassina 16; Cannara, Ponsacco 14; Flaminia, San Donato Tavarnelle, Aquila Montevarchi, Pomezia 13; Bastia 12; Follonica Gavorrano 11; Tuttocuoio 8.