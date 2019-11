Coppa Italia, il Cp Alice ospita il Siena, Brizzi: «Gara difficile ma dobbiamo riscattare il ko dell’andata»

GROSSETO – Torna a giocare sulla pista di via Mercurio la formazione di serie B del Circolo Pattinatori Grosseto, targata Alice per l’ottava giornata di ritorno del girone di Coppa Italia. Domani domenica alle 18 toccherà al Siena Hockey misurare la forza del team di Alessandro Brizzi che, sette giorni fa al Capannino, è riuscito a mettere paura alla capolista Follonica A.

I biancorossi cercheranno di vendere cara la pelle. “Ci aspetta una gara difficile – esordisce Alessandro Brizzi – contro una squadra esperta. Ma i ragazzi in queste ultime settimane si sono allenati e applicati molto bene. E i risultati si cominciano a vedere. E poi dobbiamo riscattare la sconfitta dell’andata dove disputammo la peggior partita della stagione e uscimmo dalla pista con una sconfitta molto pesante”. Presto a disposizione di Brizzi anche Alessandro Filippeschi, esperto giocatore con un trascorso in serie A con il Castiglione, che da un paio di settimane ha deciso di dare una mano ai baby del Circolo Pattinatori. Nell’altra sfida di giornata ci sarà il derby tra Follonica A e Follonica B. Riposa l’Hc Castiglione.

Questi i convocati: Bruni (R.Ciupi); De Virgilio, Bianchi, Rosati, Angeli, Angeloni, Bardini, Alfieri, Burroni. All. Brizzi.