Cane cade in un pozzo profondo 25 metri: Vigili si calano nelle viscere della terra

CAPALBIO – Un cane è caduto in un pozzo naturale, profondo 25 metri, in località Giardino, nel comune di Capalbio. Una squadra dei Vigili del fuoco, gruppo Saf, si è calata all’interno della cavità per recuperare la bestiola che però era già morta. I Vigili sono riusciti a riportare in superficie solo il corpo. ormai senza vita, del povero animale.