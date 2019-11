Allerta meteo: Alert System attivato solo in caso di codici arancione e rosso

SCARLINO – L’Amministrazione comunale ha deciso di modificare il sistema di informazione ai cittadini delle allerte meteo. A seguito di un confronto con gli uffici tecnici comunali che si occupano di Protezione civile, il sindaco Francesca Travison ha stabilito che l’avviso attraverso la telefonata ai cittadini scatterà solo con allerte di codice arancione o rosso, e non più per le allerte gialle.

I livelli di criticità sono infatti suddivisi in quattro colori: verde quando non sussistono pericoli di nessun tipo, giallo quando sono previsti eventi potenzialmente pericolosi ma circoscritti, arancione quando sono in arrivo fenomeni meteorologici che potrebbero rivelarsi pericolosi per i cittadini, rosso quando il rischio è ancora più alto. Le allerte arancioni e rosse prevedono l’attivazione di una serie di misure di prevenzione, come ad esempio la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

«Negli ultimi giorni – spiega il sindaco Francesca Travison – il maltempo ha causato disagi in tutta la nostra provincia: purtroppo le condizioni climatiche stanno cambiando rapidamente e i fenomeni sono di difficile previsione e sempre più pericolosi per l’incolumità dei cittadini. Quando un ente pubblico riceve un avviso di criticità arancione o rosso è chiamato ad attuare una serie di misure preventive per tutelare la popolazione da possibili rischi. I protocolli esistono e devono essere rispettati: non sempre le previsioni si rivelano poi veritiere, ma non possiamo non prenderle in considerazione e far correre dei rischi ai nostri cittadini. Visto però il susseguirsi di allerte, l’Amministrazione comunale in accordo con gli uffici tecnici ha deciso di attivare il servizio di avviso attraverso la telefonata alla popolazione solo in caso di codici arancione e rosso: quando verranno emesse criticità gialle le stesse saranno comunicate attraverso il sito del Comune di Scarlino e la pagina Facebook dell’ente. Invito i cittadini a tener conto delle allerte meteo: purtroppo possono accadere fenomeni improvvisi ai quali dobbiamo prestare massima attenzione».