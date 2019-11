Tolto il ko a tavolino, gli Juniores del Follonica Gavorrano disputeranno la gara contro l’Aglianese

GAVORRANO – Buone notizie per i diciottenni della società biancorossoblù. “L’Us Follonica Gavorrano – ha appena diramato il team – si complimenta con il proprio studio legale di fiducia, rappresentato dall’avvocato Mattia Grassani del foro di Bologna, che ha difesola società davanti alla Corte Sportiva di Appello, la quale ha ordinato la ripetizione della gara del campionato Juniores Nazionali contro l’Aglianese, contro la decisione del Giudice Sportivo, che in primo grado ci aveva assegnato la sconfitta a tavolino per 0-3. Si ringrazia in particolare l’avvocato Lorenzo Maestrini, associato dello studio Grassani, grossetano doc, che ci ha rappresentato all’udienza”.