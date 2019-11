Si riunisce il Consiglio comunale: nuova seduta giovedì 28 novembre

SCARLINO – Il sindaco Francesca Travison ha convocato il Consiglio comunale: l’assemblea si riunirà giovedì 28 novembre alle ore 9 in sala consiliare. L’argomento principale del dibattito riguarderà alcuni aspetti del Bilancio di previsione. Dopo la consueta approvazione dei processi della seduta precedente, l’assise è chiamata a deliberare sul riconoscimento di due debiti fuori bilancio dovuti a relative sentenze del giudice di pace di Grosseto.

Altro argomento in discussione sarà la variazione al Bilancio di previsione. Successivamente il sindaco Francesca Travison risponderà alle istanze della minoranza: i consiglieri comunali Roberto Maestrini (Pensiamo Scarlino) e Marcello Stella (Scarlino insieme) hanno interrogato il primo cittadino sul servizio navetta e hanno presentato un’interpellanza sull’affidamento dell’incarico di addetto stampa del Comune di Scarlino. Ultimo argomento all’ordine del giorno la mozione presentata dai consiglieri comunali Emilio Bonifazi e Guido Mario Destri (Per Scarlino) per la realizzazione della “Bottega della salute”.

In chiusura sono previste le comunicazioni del sindaco Francesca Travison.