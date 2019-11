Sfide interne per Juniores e Giovanissimi del Grifone. Trasferta contro l’Armando Picchi per gli Allievi

GROSSETO – La Juniores nazionale di mister Angeli ospiterà, casualità del calendario, l’Aglianese proprio come la prima squadra, impegnata sempre contro i neroverdi solo in trasferta. Si giocherà sabato pomeriggio alle 14.30, come sempre al Palazzoli. Non ci sarà Ottaviani, squalificato per una giornata, e Sergi, ancora alle prese con l’infortunio.

Gli Allievi regionali di mister Consonni giocheranno faranno invece visita all’Armando Picchi, domenica mattina alle ore 10.30. Fuori per infortunio Angiolini, mentre Lucattini dovrà scontare le tre giornate di squalifica. A disposizione, invece, rientrerà Trombini.

I Giovanissimi A di mister Pieri ospiteranno al Palazzoli, domenica alle ore 10.30, i pari età della Giovanile Amiata. Riposeranno, infine, i Giovanissimi B di mister Picardi che hanno concluso il girone d’andata e sono in attesa di cominciare il girone di ritorno.

Juniores nazionali: Us Grosseto-Aglianese, sabato ore 14.30 (Palazzoli);

Allievi regionali: Armando Picchi-Us Grosseto, domenica ore 10.30 (Livorno);

Giovanissimi A: Us Grosseto-Giovanile Amiata, domenica ore 10.30 (Palazzoli);