Sfida salvezza per le ragazze della Gea contro Lucca, Faragli: «Partire bene e mettere in soggezione l’avversario»

GROSSETO – Sfida salvezza, sabato alle 18 al Palasport di via Austria, per le ragazze della Gea Basketball Grosseto, impegnate contro le Mura Spring Lucca nell’ottava giornata di serie B. Un confronto alla portata delle biancorosse di Luca Faragli, costrette a saltare, per le pessime condizioni meteo, la trasferta di Perugia. Le lucchesi hanno sei punti in più di Camarri e compagne, ma l’impressione è che la Gea, a parte le due regine P.F. Firenze e Savona (che in questo fine settimana si sfidano in Liguria), può giocarsela con tutte. E di fronte al pubblico può sicuramente togliersi qualche bella soddisfazione.



“E’ vero che Lucca è reduce dal successo con Lavagna – sottolinea coach Faragli – sono queste le partite che dobbiamo vincere per avvicinare l’obiettivo della permanenza in serie B. L’importante sarà partire bene, per acquistare fiducia e per mettere in soggezione l’avversario. La condizione fisica è finalmente dalla nostra parte, ci stiamo allenando molto bene. Dobbiamo solo rimanere concentrate e sfoderare la nostra grinta”.

Il coach avrà a disposizione l’intero organico, compresa l’esperta play livornese Francesca Picchi. In settimana c’è stata anche la bella notizia degli allenamenti per Chiara Camarri, dopo un brutto infortunio al ginocchio. La talentuosa giocatrice, quando sarà pronta per tornare a disposizione della squadra, può rappresentare un valore aggiunto, per la sua tecnica e la sua aggressività.



Le convocate: Elena Furi, Bianca Bellocchio, Giulia Camarri, Angela Sposato, Maddalena Masini, Camilla Amendolea, Francesca Benedetti, Francesca Picchi, Eleonora Scurti, Federica Simonelli.

Il programma dell’8ª giornata: Gea Grosseto-Le Mura Spring Lucca, Pontedera-La Spezia, Prato-Perugia, Florence-Costone Siena, Lavagna-Rifredi, Savona-P.F. Firenze, Pegli-Number 8-San Giovanni V.

La classifica: P.F. Firenze e Amatori Savona 14 punti; Prato, Lucca, Costone Siena, Florence 8; Lavagna 6; Pegli, La Spezia, Perugia, San Giovanni V., Rifredi 4; Gea Grosseto 2.