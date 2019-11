Protezione civile, sindaco ritira il piano. Marras: «Decisione saggia. Errori erano evidenti»

GROSSETO – “So che il sindaco di Grosseto, durante il Consiglio comunale, mi ha dato dello sciacallo. Non raccolgo la provocazione perché credo che chi ha una responsabilità pubblica, di fronte ad un grave errore debba evidenziarlo come ho fatto e come rifarei di fronte a una gestione perlomeno discutibile e solo sensazionalistica dell’ultima emergenza”. Così Leonardo Marras, capogruppo PD Regione Toscana, commentando la notizia del ritiro dall’ordine del giorno del consiglio comunale del piano di protezione civile della città.

“Anzi – aggiunge Marras -, oggi mi complimento con lui per la scelta di fare un passo indietro sul Piano di protezione civile elaborato mesi fa: dopo la richiesta dei consiglieri del Partito Democratico e dei gruppi di opposizione ha deciso di ritirarlo. È una scelta saggia. Voglio anche garantire personalmente che la Regione Toscana sarà a fianco del Comune per modificare il piano in senso migliorativo e affinché questo percorso, che può avviarsi già domani con la visita del presidente Rossi, si compia nel più breve tempo possibile. Grosseto deve avere un Piano di protezione civile che tenga conto dei bisogni della città e garantisca al massimo la sicurezza dei cittadini, a fronte anche delle opere realizzate negli anni per rinforzare gli argini dell’Ombrone”.