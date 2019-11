Postoccupato contro la violenza sulle donne: in consiglio una sedia rimarrà vuota

FOLLONICA – Nella sala consiliare del municipio della città, un gesto simbolico di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

L’amministrazione comunale ha aderito alla campagna “Postoccupato” lasciando una delle sedie della sala consiliare “vuota”. Un gesto dedicato a tutte le donne vittime di violenza per simboleggiare chi avrebbe potuto occupare quel posto e purtroppo non può più farlo.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che sarà il 25 novembre, ci saranno altri posti “occupati” sulle panchine delle vie del centro, in zona pedonale.

“Posto Occupato” è una campagna virale, gratuita, partita da Rometta, provincia di Messina, nel 2013, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione nei confronti di un fenomeno, la violenza sulle donne, che si configura come una piaga sociale, purtroppo, oltre il limite dell’emergenza. Ogni anno le adesioni superano decine di migliaia in tutta Italia.