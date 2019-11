FOLLONICA – «148 donne vittime di violenza in Italia nel 2018, di cui 119 per mano di un familiare, marito o compagno. Questi numeri sono davvero impressionanti e dobbiamo sensibilizzare l’argomento sempre». Sono state queste le parole dell’assessore Francesco Ciompi questa mattina alla presentazione delle iniziative del Club Soroptimist International Follonica – Colline Metallifere, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Si tratta di una serie di manifestazioni per sensibilizzare e porre l’attenzione sull’argomento, a cui il Comune di Follonica ha dato il proprio patrocinio.

L’evento si sviluppa all’interno della campagna internazionale “Orange the World”, proposta dalle Nazioni Unite, che dal 25 novembre al 10 dicembre prevede sedici giorni di attivismo contro la violenza di genere.

L’evento follonichese si sviluppa in due momenti: lunedi 25 novembre alle ore 18, con ritrovo in Piazza a mare, avrà luogo una sfilata silenziosa per ricordare le donne vittime di femminicidio. Una maschera bianca e una candela arancione saranno i simboli portati da ogni partecipante alla passeggiata, fino ad arrivare in piazza Sivieri, dove l’obelisco illuminato di arancione farà da cornice ad un momento di riflessione, per non dimenticare. Alla sfilata parteciperanno l’amministrazione comunale, le donne dell’associazione antiviolenza Olympia de Gouges – Punto di Ascolto di Follonica e tutti coloro che vorranno unirsi a questo forte coro follonichese.

«Il 25 novembre – spiega Eleonora di Buduo, presidente Club Soroptimist – vorremmo colorare tutti i negozi e la città di arancione, per lasciare il nostro segno e sperare di liberare il mondo dalla violenza»

L’altro momento è organizzato per domenica 1 dicembre. Dopo il successo del 2017 e 2018, il club follonichese organizzerà il “3° Torneo di Padel”, che si svolgerà presso il Follonica Sporting Club.

Si tratta di una competizione sportiva in chiave di doppio misto a estrazione, con inizio alle ore 10. Le premiazioni si svolgeranno alle ore 17.30 in piazza Sivieri, sotto l’obelisco illuminato di arancione.