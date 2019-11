Match casalingo contro il giovane Forte dei Marmi per il Circolo Pattinatori

GROSSETO – Torna in pista il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox. Domani sabato alle 18, sulla pista di via Mercurio, i ragazzi di Massimo Mariotti incroceranno pattini e stecche con il Forte dei Marmi, formazione giovane che si trova al penultimo posto della graduatoria in coabitazione con il Sarzana.

I biancorossi sono reduci dalla bella vittoria contro il Sarzana e hanno la possibilità di incamerare i tre punti che gli permetterebbero di fare un bel balzo in classifica, considerano gli scontri diretti delle altre contendenti. L’Amatori Modena, infatti, affronterà il Thiene mentre il Cremona, attuale capolista ma con una partita in più, sarà di scena con il Trissino. Il Bassano invece aspetta in casa il Molfetta. Occasione quindi d’oro per i biancorossi da non lasciarsi sfuggire. La squadra in questa settimana si è allenata con impegno e abnegazione e tutti gli atleti sono a disposizione. “Le partite non sono mai facili – ha detto il tecnico Massimo Mariotti – Il Forte dei Marmi è una squadra giovane che ha delle buone individualità. Noi però non possiamo permetterci di perdere punti in casa, perchè avvicineremmo il primo obiettivo stagionale, ovvero la possibilità di giocarci la final four di Coppa Italia, un obiettivo importante”.

I convocati: M. Saitta (Bruni); Battaglia, Buralli, Brunelli, Gemignani, Vecoli, A. Saitta, Saavedra, Gucci.

La classifica: Cremona 14 punti, Amatori Modena e Edilfox Grosseto 13, Molfetta 12, Roller Bassano e Thiene 9, Trissino, Montecchio 7, Sarzana, Forte dei Marmi 1, Pordenone 0.