Lavoro, curriculum day a Follonica: due grandi aziende cercano personale

FOLLONICA – Il centro servizio di Grosseto dell’Ebtt, Ente bilaterale toscano, in collaborazione con il Comune di Follonica, organizza una giornata di selezione del personale, per due grandi aziende di Follonica, per la stagione estiva 2020. L’appuntamento con il recruiting day, dove le aziende svolgeranno i colloqui con gli aspiranti lavoratori, sarà lunedì 9 dicembre dalle ore 9 alle ore 13, presso il Casello idraulico in via Roma, 43 a Follonica.

Per partecipare all’evento gratuito è obbligatorio registrarsi on line andando sul sito www.ebtt.it, inserendo i propri dati e allegando il curriculum vitae, entro e non oltre il 5 dicembre prossimo

Il centro servizio di Grosseto provvederà ad effettuare una pre-selezione dei curricula vitae ricevuti e i candidati, con i profili professionali rispondenti alle richieste delle aziende, potranno partecipare alla giornata del Recruiting day. Per informazioni contattare il Centro Servizio di Grosseto in via Monte Cengio, 13 Tel. 0564.416375 e email grosseto@ebtt.it