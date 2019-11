L’almanacco del Giunco: il 22 novembre Kennedy viene assassinato e Merkel diventa cancelliera

GROSSETO – Venerdì 22 novembre, Santa Cecilia vergine martire, il sole sorge alle 7.19 e tramonta alle 16.42. Accadeva oggi:

1286 – Eric V di Danimarca muore assassinato a Viborg

1573 – Viene fondata la città di Niterói, in Brasile

1574 – Vengono scoperte le Isole Juan Fernández al largo del Cile

1718 – Al largo della costa della Carolina del Nord, il pirata inglese Edward Teach (meglio noto come “Barbanera”) viene ucciso durante un arrembaggio

1836 – Papa Gregorio XVI pubblica l’enciclica La moltiplicità sulle dispense matrimoniali nei casi di consanguineità ed affinità

1864 – Guerra di secessione americana: il generale confederato John Bell Hood invade il Tennessee nel fallito tentativo di trascinare il generale unionista William T. Sherman fuori dalla Georgia

1869 – Nei Cantieri Navali di Scott & Linton a Dumbarton in Scozia viene varato il clipper britannico Cutty Sark, utilizzato per il commercio del tè sulla rotta delle Indie, famoso per le sue gare di velocità e la sua eleganza

1880 – L’attrice di Vaudeville Lillian Russell fa il suo debutto al Tony Pastor’s Theatre di New York

1911 – Guerra italo-turca: Battaglia di Tobruch, che vede la vittoria dai turchi guidata da Mustafa Kemal

1917 – A Montréal, Canada, la National Hockey Association si scioglie; il 26 novembre verrà sostituita dalla National Hockey League

1928 – Prima esecuzione del Bolero di Maurice Ravel all’Opéra di Parigi

1935 – Il China Clipper decolla da Alameda (California), nel tentativo di consegnare il primo carico di posta aerea attraverso l’Oceano Pacifico; l’aereo raggiungerà la sua destinazione, Manila, e consegnerà 110.000 missive

1936 – La Bbc diventa la prima emittente televisiva al mondo a fornire un servizio regolare

1942 – Seconda guerra mondiale: nella Battaglia di Stalingrado la situazione per gli attaccanti tedeschi durante il contrattacco sovietico dell’Operazione Urano appare disperata e il generale Friedrich Paulus invia ad Adolf Hitler un telegramma nel quale annuncia che la VI Armata tedesca è circondata

1943

– Il Libano ottiene l’indipendenza dalla Francia

– Seconda guerra mondiale: il presidente statunitense Franklin D. Roosevelt, il primo ministro britannico Winston Churchill, e il leader cinese Chiang Kai-Shek si incontrano al Cairo, in Egitto, per discutere i metodi per sconfiggere il Giappone (Conferenza del Cairo)

1956 – A Melbourne viene inaugurata la XVI Olimpiade

1963

– A Dallas, il presidente statunitense John F. Kennedy viene assassinato, il governatore del Texas John B. Connally viene ferito gravemente, e il vicepresidente Lyndon B. Johnson giura come 36esimo Presidente degli Stati Uniti

– The Beatles pubblicano l’album With The Beatles

1967 – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adotta la risoluzione ONU 242 per ristabilire la pace nei territori occupati da Israele e per il ritorno ai confini di prima della Guerra dei Sei Giorni

1968

– Primo bacio interrazziale nella storia della televisione negli Usa in un episodio di Star Trek

– The Beatles pubblicano l’album doppio The Beatles, più conosciuto come White Album

1972 – Guerra del Vietnam: gli Stati Uniti perdono il primo Boeing B-52 Stratofortress della guerra

1973 – Italia: viene sciolta l’organizzazione Ordine Nuovo, fondata da Pino Rauti, e vengono arrestati 30 dei suoi militanti per ricostituzione del partito fascista

1974

– L’Assemblea generale delle Nazioni Unite garantisce all’Organizzazione per la Liberazione della Palestina lo status di osservatore

– I Genesis pubblicano l’album The Lamb Lies Down on Broadway

1975

– Italia: a Roma, durante gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante un corteo a favore dell’indipendenza dell’Angola, Piero Bruno, diciottenne militante di Lotta Continua, viene ferito da un alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi dalle forze dell’ordine; morirà il giorno successivo in ospedale

– Juan Carlos viene dichiarato re di Spagna a seguito della morte del dittatore Francisco Franco

1976 – Adolfo Suarez sostituisce Carlos Arias Navarro come primo ministro di Spagna

1977 – La British Airways inaugura il collegamento regolare da Londra a New York con il jet supersonico Concorde

1982 – Giovanni Paolo II pubblica l’esortazione apostolica Familiaris Consortio sul matrimonio e la famiglia alla luce del Vangelo

1986 – Mike Tyson batte per K.O. al secondo round Trevor Berbick, divenendo il più giovane campione del mondo dei pesi massimi (20 anni e 4 mesi)

1988 – A Palmdale (California), viene mostrato il primo prototipo del bombardiere stealth Northrop Grumman B-2 Spirit

1989 – A Beirut Ovest, una bomba esplode vicino al convoglio del presidente libanese René Moawad, uccidendolo

1990 – Margaret Thatcher rassegna le dimissioni da primo ministro del Regno Unito

2002 – In Nigeria, più di 100 persone vengono uccise durante un attacco contro le partecipanti al concorso di Miss Mondo

2003 – A Tbilisi (Georgia), la folla invade il Parlamento per destituire il presidente Eduard Shevardnadze

2004 – In Ucraina ha inizio la Rivoluzione arancione a seguito delle elezioni presidenziali

2005 – Angela Merkel è la nuova cancelliera della Repubblica federale tedesca, prima donna a ricoprire questa carica in Germania

