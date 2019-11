Gli Juniores del Follonica Gavorrano contro la fuori classifica Pontedera. Le altre giovanili biancorossoblù

FOLLONICA – Undicesima di campionato per gli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano che tornano in campo sabato sul rettangolo verde del Città di Pontedera. Una gara che non avrà effetti sulla classifica, in quanto i pisani hanno una squadra che milita in serie C. Non per questo non sarà un confronto vero. Gli avversari dei ragazzi di Giulio Biagetti fino a questo momento hanno collezionato undici punti, che ovviamente non figurano nella classifica ufficiale, ma che dimostrano la voglia di mettersi in mostra dei granata. Il mister biancorossoblù è ancora alle prese con le assenze di Carpentiero (ne avrà ancora per diversi mesi), Cavallini e Giustarini. Anche se non sarà importante ai fini della graduatoria, la gara con il Pontedera servirà ai biancorossoblù per riprendere il ritmo dopo il doppio rinvio della gara con il Montevarchi, che si giocherà il 4 dicembre alle 14,30. Il Follonica Gavorrano sta vivendo un’ottima stagione e Biagetti sta cercando di correggere gli errori che si presentano per strada.

I risultati della 10ª giornata: Aglianese-San Donato Tavarnelle 1-0, Fezzanese-Ponsacco 3-1, Follonica Gavorrano-Aquila Montevarchi rinviata al 4 dicembre, Ghivizzano-Grosseto 1-0, Lucchese-Tuttocuoio 2-0, Real Forte Querceta-Pontedera 1-0, Sangiovannese-Seravezza Pozzi 2-0.

La classifica: Sangiovannese, Fezzanese 19 punti; Ghivizzano 18; Aglianese 16; San Donato Tavarnelle 14; Ponsacco, Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Grosseto 13; Real Forte Querceta 12; Lucchese 11; Seravezza 7; Tuttocuoio 0. Fuori classifica: Pontedera 11.

Il programma dell’11° turno: Montevarchi-San Donato Tavarnelle, Fezzanese-Lucchese, Us Grosseto-Aglianese, Ponsacco-Real Forte Querceta, Pontedera-Follonica Gavorrano, Seravezza Pozzi-Ghivizzano, Tuttocuoio-Sangiovannese.

Trasferta a Braccagni domenica mattina per la formazione Allievi provinciali 2003 del Follonica Gavorrano, allenata da Marco Cacitti; gli Interprovinciali 2004 ospitano sabato alle 15,30 l’Audace Isola d’Elba. Nel campionato Giovanissimi turno casalingo per il Follonica Gavorrano: i provinciali 2005 ricevono domenica mattina alle 10 al Baldaccheri l’Orbetello; gli interprovinciali 2006 se la vedono sabato, sempre al Baldaccheri alle 15,30, con il Roselle.

Il maltempo ha stravolto il calendario degli Esordienti e in questo fine settimana avranno luogo i recuperi. I 2007 A giocano in casa con la Nuova Grosseto Barbanella affrontano il Marina Calcio. I 2008 C sfidano sabato il Braccagni, poi recuperano con l’Us Grosseto. Doppio impegno per i 2008 A attesi ai confronti con la Giovanile Amiata e la Nuova Grosseto Barbanella. I 2008 C saranno in campo venerdì al Baldaccheri in una sfida in famiglia con l’altro gruppo del Follonica Gavorrano. In settimana i 2008 A hanno recuperato la 5ª di campionato con il Massa Valpiana vincendo due tempi su tre (1-2, 1-0, 3-0 i parziali). Si è vista la crescita di tutto il gruppo, che si è ben comportato anche sotto il profilo dell’educazione. La formazione: Stefano Alfonsi, Matteo Costabile, Marco Tonelli, Aimene Ghaya, Arsen Boshcuk, Alessandro De Simone, Giuseppe Vitiello, Diego Bocci.

I Pulcini 2009 A sabato alle 15,30 si confrontano al “Baldaccheri” con l’Invicta Sauro, i 2009 B sono a Castelnuovo Val di Cecina contro la Boracifera, i 2009 C vanno a Paganico. I Pulcini 2010 A, domenica alle 10,30 al Baldaccheri, ricevono la Virtus Maremma. I 2010 B sono sabato sul campo di via Adda contro l’InvictaSauro B, i 2010 C sono in trasferta a Paganico. Gare di recupero anche per i Primi Calci dei Leoni di Maremma. I 2011 B si confrontano con il Real Castiglione della Pescaia, i 2011 C sfidano il Marina Calcio. In cartellone anche un duello in casa tra i 2011 A e 2011 B.

La squadra 2012 C dei Leoni di Maremma è attesa ad un concentramento non disputato nelle scorse settimane.