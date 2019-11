Follonica vince lo Swiss Tourism Award 2019 per l’eccellenza turistica

FOLLONICA – “Rinomata località balneare dall’appeal unico”: con questa motivazione il comune di Follonica ha conquistato lo Swiss Tourism Award 2019, il premio svizzero dedicato all’eccellenza turistica internazionale.

Gli Swiss Tourism Awards sono un prestigioso riconoscimento internazionale che viene assegnato in Svizzera allo scopo di valorizzare l’eccellenza in differenti segmenti dell’industria del turismo.

Consegnati all’interno del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze di Lugano, gli Swiss Tourism Awards sono attribuiti a destinazioni con un’ottima reputazione su Internet quali mete di vacanza, con un’attenzione particolare a località che promuovono nuove forme di turismo sostenibile e alternativo ai tradizionali itinerari e temi del turismo di massa e che sono state selezionate dal nostro Comitato per la potenzialità attrattiva del loro patrimonio materiale e immateriale verso l’esigente pubblico svizzero.

“Siamo estremamente contenti – dichiara il sindaco Andrea Benini – di aver ricevuto questo prestigioso premio internazionale. Vincere lo Swiss Tourism Award significa aumentare la visibilità della nostra città sui mercati turistici internazionali e in particolare sul mercato svizzero. Grazie a questo riconoscimento potremo entrare far parte di una piattaforma per lo scambio di buone pratiche per il turismo e la creazione di reti tra le destinazioni premiate”.

Nell’era del web 2.0, dove la rete viene utilizzata dagli utenti per creare e scambiare contenuti e opinioni su svariati argomenti, la reputazione di un soggetto è fortemente influenzata da ciò che gli utenti ne scrivono sul web: grazie all’utilizzo di un’innovativa tecnologia sviluppata dall’Università di Lugano e finanziata dalla Confederazione Svizzera, gli Swiss Tourism Awards sono consegnati soltanto a destinazioni che dimostrano di essere particolarmente apprezzate dai navigatori di tutto il mondo e di rispondere a specifici criteri di qualità attinenti l’industria del turismo.

“Abbiamo partecipato – dichiara l’assessore al turismo Alessandro Ricciuti – al Salone di Lugano puntando a rafforzare il sistema di collaborazioni fra l’Amministrazione e gli operatori turistici che hanno portato le eccellenze del nostro territorio strutturando uno spazio espositivo dedicato alla promozione dei nostri prodotti.

Lo Swiss Tourism Award è un premio di eccellenza che in sostanza è una certificazione di qualità su internet della nostra città come destinazione turistica e mette in luce le grandi potenzialità di sviluppo di Follonica sul mercato internazionale.”.

Gli Swiss Tourism Award sono il frutto del lavoro di Web2rism, il software di business intelligence per l’industria del turismo in grado di prendere in esame milioni di pagine web e restituire un completo rapporto della reputazione online delle destinazioni turistiche, sviluppato da un team di ricercatori dell’Università della Svizzera italiana di Lugano, con il sostegno economico della Confederazione Elvetica e di Promax Eventi, società svizzera leader nell’organizzazione di eventi.

Il Comitato valuta i risultati emersi dall’analisi effettuata attraverso Web2rism e identifica i punti di forza di ogni singola località.