Follonica Basket ad un soffio dalla vittoria, sconfitti anche gli Under 18 all’Argentario

FOLLONICA – Escono senza punti le due squadre impegnate nel fine settimana dell’ASD Follonica Basket con l’Under 13 che ha visto rinviato il proprio impegno a data da destinarsi previsto per mercoledì 20 a causa dei problemi di infiltrazione d’acqua al Palagolfo.



La prima sconfitta è arrivata a spese degli Under 18 sul campo di Porto Santo Stefano contro l’Argentario Basket nella gara valida per la quarta di andata della prima fase del campionato regionale con il punteggio di 76-55. Buona partenza del Follonica che dopo 4’ si trova sul 12-7 a proprio favore costringendo i padroni di casa al time out. Rientrati in campo dal time out la musica cambia, l’Argentario diventa più aggressivo in difesa recuperando diversi palloni e migliorando nel tiro da 3 piazzando un parziale di 20-6 prima di essere tamponato da un 4-4 nell’ultimo minuto chiudendo il primo quarto su un fantascientifico 31-23 per l’Argentario tanto da far pensare a punteggi stratosferici finali.

Non sarà così perché nel secondo quarto le difese riescono a prendere le misure ma il Follonica in fase offensiva produce solo 7 punti grazie a 5 liberi ed un solo canestro dal campo.

La gara a metà corsa sul 46-30 è già saldamente nelle mani degli argentarini che con i loro ragazzi migliori Picchianti e Avvento, autori rispettivamente di 30 e 32 punti, riescono a portarsi sul 65-40. Impegno e qualche punto nel finale dei follonichesi fino al definitivo 76-55.

Follonica: Petri 7, Bartolozzi 3, Bifolco 4, Bianchi 15, Presenti 1, Vichi 6, Ranieri 5, Bagnoli 8, Fusco 5, Cornacchini 1, Biagetti. All. Vichi, vice Pietrafesa.

Argentario: Guccini, Vongher, Pelosi 2, Alocci 4, Broscenco 2, Pedreschi 2, Benedetti 3, Perillo, Corsini, Della Monaca 1, Picchianti 30, Avvento 32. All. Giovani, vice Vaiani.

Altre partite: Fides Livorno-Pielle Livorno 43-37, US Livorno-Arcidosso 63-51, Piombino-Orbetello 110-30, Rosignano-Invictus Livorno rinviata al 3 dicembre.

Prossimo turno: Follonica-Rosignano rinviata al 15 gennaio, Arcidosso-Fides Li, Arcidosso-Piombino, Invictus Li-Orbetello, Pielle Li-Argentario

Classifica: Argentario Basket,Piombino 8 punti; Follonica 6; Fides Li,Us Livorno 4; Arcidosso, Pielle Li, Rosignano 2; Invictus Livorno e Orbetello 0. Invictus Livorno due gare da recuperare, Rosignano e Fides Livorno una gara da recuperare.



Al Palatenda di Piombino sconfitta anche per l’Ottica Bracci Follonica nella sesta di andata di Promozione contro i locali per 52-50, con una rosa rimaneggiata che non è riuscita per pochissimi punti a stoppare il proprio trend negativo. Locali costantemente in vantaggio fino a toccare anche il +15 a metà terzo quarto, finché i ragazzi di Todeschini hanno iniziato a giocare un buon basket rosicchiando tutto il vantaggio dei locali fino al 50-51 a 15’’. Su un contatto a danni di Stefano non fischiato, per proteste gli arbitri assegnavano un tecnico ai piombinesi che realizzato portava i locali sul 52-50. Nell’ultima azione il tiro di capitan Scorza si infrangeva sul ferro lasciando i 2 punti al Piombino, che così agganciava gli azzurri a quota 2.



Follonica: Scorza, Franzoni, Staccioli, Maestrini, Fedi, Marta, Anastasi, De Stefano, Cerbai. All. Todeschini.

Altri risultati: Chimenti Livorno-Jolly Livorno 63-37, Pisa-San Vincenzo 65-47, rinviate Dinamo Rosignano-US Livorno, Ponsacco-Stagno, Volterra-Grosseto; riposava Rosignano.

Prossimo turno: Stagno-Chimenti Livorno, Jolly Li- Dinamo Rosignano, US Livorno-Piombino, San Vincenzo-Volterra, Grosseto-Rosignano; Follonica-Pisa si gioca il 27 novembre alle ore 21 al Palagolfo. Riposa: Ponsacco.

L’Ottica Bracci inoltre anticiperà l’ottava giornata giocando il 24 novembre alle ore 18 a Volterra.

Classifica: Chimenti Livorno 12 punti; Grosseto, Stagno e Ponsacco 8; Volterra e Pisa 6; Dinamo Rosignano e Rosignano 4; Follonica, San Vincenzo, Piombino e US Livorno 2; Jolly Livorno 0 (Volterra 2 partite in meno, Grosseto-Dinamo Rosignano-Rosignano-Stagno-Ponsacco-US Livorno 1 partita in meno).