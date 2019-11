Due trasferte e un match casalingo per le giovanili della Gea, Under 18 a riposo

GROSSETO – Tre formazioni giovanili della Gea scenderanno in campo tra sabato e domenica per il proprio turno di campionato. Gli Under 13 di Lorenzo Morgia, che stanno piano piano prendendo confidenza con il campo ma non possono ancora competere con le avversarie per la poca esperienza, per la giovanissima età (2008), sono di scena sabato alle 15 a Portoferraio contro l’Elba Basket, nella seconda di ritorno.

Gli Under 15 silver di Alessandro Goiorani, alla ricerca della prima vittoria dopo aver messo in piedi alcune buone gare, giocano domenica alle 10,30 a Poggibonsi.

Turno casalingo per le Under 16 di Andrea Ciolfi che domenica alle 14 ricevono la visita della Pallacanestro Femminile Pisa. Gli Under 18 torneranno in campo sabato 30 alle 20,30 in via Austria per sfidare la Mens Sana Siena.